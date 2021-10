Rainbow Six Siege: Nacon sarà sponsor del campionato PG Nationals 2021

Nacon è lieta di annunciare la sponsorship del campionato Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2021, l’esclusivo torneo dedicato ad uno dei videogame più seguiti in assoluto a livello internazionale, che ha preso il via lo scorso 21 settembre 2021, organizzato da Ubisoft in partnership con PG Esports.

In qualità di official partner, Nacon sarà presente all’interno di tutta la comunicazione dell’evento: dalla visibilità su Twitch (broadcast, spot ADV, gaming, dirette in studio) ai contenuti social (Twitter post e Instagram stories) sia sui canali ufficiali Rainbow Six che PG Esports, fino alla visibilità sul sito web e al contest Nacon Academy R6 Contest, che premierà cinque vincitori con una cuffia gaming RIG400HS RIG by Nacon. La sponsorship prevederà anche l’attivazione della community R6 sui canali social (Instagram, Twich, TikTok, You Tube).

Gli accessori Nacon allestiranno infine le postazioni durante le finali che si terranno alla Milan Games Week 2021, in programma dal 12 al 14 novembre.

Con all’attivo una fanbase tra le più numerose e vivaci chi si possano trovare in Italia che conta ben 2 milioni di giocatori unici, anche quest’anno Tom Clancy’s Rainbow Six Siege può vantare una propria competizione ufficiale a livello nazionale. Quest’ultima vedrà tra i propri partecipanti i team esport più blasonati del Belpaese, come Mkers, campioni in carica, Macko Esports, Nubbles, Reply Totem, Team Hmble, aNc Outplayed, IGP, provenienti dalle Relegations e Axolotl Esports, new entry di questa edizione. Si tratta di un roster che promette sfide davvero esplosive, un perfetto mix tra formazioni in eccellente stato di forma, come gli IGP, o gli Axolotl, possibili outsider del torneo, e team ai vertici del panorama competitivo e nazionale e non solo, come gli ormai celebri Mkers. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere il Winter Split di quest’anno ancora più avvincente!