Dragonball: Goku tornerà alla parata del Ringraziamento di Macy’s

La Thanksgiving Day Parade di Macy’s è una vera e propria istituzione della città di New York. Ogni anno la colorata iniziativa promossa da uno dei più grandi centri commerciali d’America invade le strade della Grande Mela con i suoi mitici, enormi palloni aerostatici. Nel 2018 l’iniziativa aveva salutato l’esordio di un franchise di grande importanza come Dragonball, che aveva voluto pubblicizzare l’imminente esordio del film Dragonball Super Broly partecipando alla parata con un enorme pallone che raffigurava Goku nella sua forma Super Saiyan Blue.

E ora, dopo quasi tre anni, il più amato personaggio shonen di tutti i tempi, è pronto a fare il suo trionfale ritorno all’evento. Il vice presidente del partnerhip marketing del Macy’s Parade Group, Jordan Dabby, è sceso nei dettagli della creazione del pallone aerostatico di Goku:

“Tutto, riguardo a lui, è differente rispetto al personaggio medio che potete trovare nella parata. Goku è diverso. I suoi capelli sono diversi. È davvero difficile prendere un balloon e renderlo umano… [Goku] ha una definizione muscolare che pochi personaggi hanno. Quando si parla di aerodinamica, i gonfiabili tendono a essere tondi. Ma se avessimo reso in maniera tondeggiante i suoi capelli spigolosi non sarebbe sembrato Goku. Abbiamo speso un sacco di tempo per essere sicuri che i suoi capelli fossero il più appuntiti possibile e che al contempo il pallone volasse nel modo in cui doveva volare”



La notizia è rimbalzata sui social, emozionando tutti i fan della saga prodotta da Toei Animation. E il ritorno di Goku alla parata di non è certamente casuale: come è stato in occasione della sua prima apparizione infatti, il Saiyan volerà tra i grattacieli newyorchesi anche per pubblicizzare l’uscita della nuova pellicola del franchise: Dragonball Super Super Hero.

Per il momento non sembra che ci siano piani per aggiungere alla parata del giorno del Ringraziamento di Macy’s anche altri personaggi del franchise di Dragonball, sebbene i fan sarebbero sicuramente entusiasti di veder sfilare per le vie di New York anche un personaggio come Vegeta. Per il momento però possiamo accontentarci di vedere, ancora una volta, Goku volteggiare tra i tantissimi personaggi del cultura pop della parata di Macy’s.