The Rising of the Shield Hero: ecco il teaser della seconda stagione

Anche se la seconda stagione di The Rising of the Shield Hero, l’anime prodotto dallo studio d’animazione Kinema Citrus e ispirato alle light novel di Aneko Yusagi e Minami Seira, è stata rimandata al 2022, la serie si è voluta mostrare con un teaser trailer che concentra la propria attenzione sul protagonista, Naofumi Iwatani.

Prevista inizialmente per l’autunno 2021, la seconda stagione di The Rising of the Shield Hero è stata una delle tante vittime di un anno difficile nell’industria anime, ed è infine stata spostata alla primavera 2022. L’opera, che ha fatto il suo esordio nel 2019, si è guadagnata un seguito di fan nutrito e fedelissimo, tanto da essere confermata per altre due stagioni.

Dopo averci mostrato le difficoltà che Naofumi è stato costretto a sopportare nella prima parte delle sue avventure, con il tradimento della principessa Malty Melromac e la perdita della sua dignità di eroe, la serie si concentra adesso sulla crescita del protagonista, mostrandoci in questo epico teaser trailer, il tipo di battaglie che l’Eroe dello Scudo sarà pronto ad affrontare nei nuovi episodi dell’anime.

The Rising of the Shield Hero arriverà in Giappone con la sua seconda stagione a partire dall’aprile 2022, anche se non c’è ancora una data d’uscita precisa per il titolo di Kinema Citrus. Tuttavia alcuni dettagli sulla nuova stagione sono già emersi, come per esempio la certezza che il party di Naofumi si allargherà, con l’ingresso di nuovi personaggi che sono degli assoluti fan favourite, e che ci saranno nuove, incredibili sfide da affrontare per l’Eroe dello Scudo.

La prima stagione della serie è disponibile sul sito specializzato Crunchyroll, dove arriverà anche, in simulcast con il Giappone, la seconda. The Rising of the Shield Hero è infatti una delle opere di punta del sito, oltre che uno degli isekai di maggior successo tra gli anime.