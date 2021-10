Naruto: la storia di Kurama si chiude in una data simbolica

Attenzione, l’articolo che segue contiene spoiler sull’anime di Boruto Naruto Nexte Generations!

L’ultimo episodio di Boruto, il numero 218, è stato probabilmente uno dei più tristi della storia dell’anime sequel del capolavoro di Masashi Kishimoto. I fan hanno infatti dovuto dire addio a uno dei personaggi più amati, e cioè a Kurama, la Volpe a Nove Code il cui spirito, confinato nel corpo di Naruto dal Quarto Hokage quando suo figlio era ancora un neonato, avrebbe poi donato al protagonista alcune delle sue tecniche più spettacolari, e il suo sconfinato potere.

Kurama era dunque un personaggio basilare nella trama dell’opera, e aveva fatto parte della serie fin dal suo esordio, nel 1999. Con una svolta tragica degli eventi però, la Volpe a Nove Code ha deciso di sacrificare la sua vita per salvare quella del Settimo Hokage dopo che questi aveva attivato il letale Baryon Mode per tentare di vincere il suo duello contro Isshiki Otsutsuki. Una modalità definitiva, che finisce per consumare la vita stessa del suo utilizzatore.

Il dramma della morte di questo amatissimo personaggio ha quindi rischiato di far passare inosservato il fatto che la scomparsa di Kurama nell’anime di Boruto sia arrivata in una data estremamente simbolica. L’episodio 218 è andato infatti in onda lo scorso 3 ottobre 2021, ossia ventidue anni dopo l’uscita del primo volume di Naruto, datata 4 ottobre 1999, e diciannove anni dopo l’uscita del pimo episodio dell’anime, il 3 ottobre 2002. Un cerchio perfetto che si chiude dunque, quello della Volpe a Nove Code.

Questo particolare non può che far aumentare la tristezza dei fan per un momento tanto intenso, soprattutto perché nelle azioni di Kurama si è espressa tutta la maturazione del personaggio nel corso della storia. La Volpe a Nove Code ha infatti deciso di sacrificarsi per il suo compagno umano, fornendo tutto il chakra necessario al Baryon Mode e venendone prosciugato. Kurama ha evitato di spiegare a Naruto che sarebbe stato il solo a morire perché sapeva benissimo che il Settimo Hokage non avrebbe accettato altrimenti.

Si chiude dunque un arco narrativo ultra-ventennale, che ha visto la Volpe a Nove Code trasformarsi dal terribile mostro dei primi episodi, responsabile della distruzione del Villaggio della Foglia e della morte del Quarto Hokage, a un amico vero e sincero per Naruto, in grado di aiutarlo a salvare il mondo e capace di spingersi persino all’estremo sacrificio per lui.