Nickelodeon All-Star Brawl, è finalmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Combattete in partite multi giocatore online fino a quattro giocatori o in single player contro l’intelligenza artificiale sfruttando un assortimento di combattenti in 20 livelli ispirati alle produzioni più importanti di Nickelodeon.

Sviluppato in collaborazione con Ludosity e Fair Play Labs, in All-Star Brawl potete scegliere il vostro combattente fra i coloratissimi personaggi iconici di Nickelodeon, fra cui: Sponge Bob, Tartarughe Ninja, Hey Arnold!, Invader Zim, Danny Phantom, A casa dei Loud, Aaahh!!! Real Monsters, I Rugrats e molti altri. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Puoi guardare alcuni dei migliori campioni di eSport affrontarsi in un torneo speciale lungo una settimana per festeggiare l’uscita di Nickelodeon All-Star Brawl. Nicktoon Throwdown Invitational include delle fantastiche partite amichevoli, il commenti degli sviluppatori e molto altro. Il torneo viene trasmesso sul canale Twitch ufficiale di Nickelodeon ogni giorno fino alla finale del 9 ottobre.

FUNZIONALITÀ CHIAVE

Un cast All-Star di combattenti Nickelodeon: Scegliete fra 20 amatissimi personaggi disponibili al lancio, provenienti dall’universo di cartoni animati di Nickelodeon, e guardali affrontarsi per conquistare il diritto a vantarsi.

Scegliete fra 20 amatissimi personaggi disponibili al lancio, provenienti dall’universo di cartoni animati di Nickelodeon, e guardali affrontarsi per conquistare il diritto a vantarsi. Livelli a tema Nickelodeon: Combattete in vari livelli ispirati ai classici universi Nickelodeon, fra cui: il campo delle Meduse di SpongeBob, il Tecnodromo delle Tartarughe Ninja e molti altri.

Combattete in vari livelli ispirati ai classici universi Nickelodeon, fra cui: il campo delle Meduse di SpongeBob, il Tecnodromo delle Tartarughe Ninja e molti altri. Padroneggiate le abilità dei vostri eroi preferiti: Ogni personaggio sviluppa un set di mosse e uno stile di gioco unici per vincere spazzando via gli avversari dal livello.

Ogni personaggio sviluppa un set di mosse e uno stile di gioco unici per vincere spazzando via gli avversari dal livello. Modalità Giocatore singolo e Multigiocatore: Mettevi alla prova contro l’intelligenza artificiale o in sfide fino a quattro giocatori potranno online e in locale.

Mettevi alla prova contro l’intelligenza artificiale o in sfide fino a quattro giocatori potranno online e in locale. Scoprite i contenuti extra: Sbloccate le mosse avanzate, uniche di ogni personaggio, e molto altro nella Galleria.

Nickelodeon All-Star Brawl è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.