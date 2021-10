Football Manager 2022: annunciate nuove caratteristiche

Il 9 novembre è la data che molti fanatici del calcio dovranno fissare sul calendario! Il motivo è presto detto: è il giorno in cui uscirà Football Manager 2022. Data la vicinanza al day-one, SEGA e Sports Interactive hanno deciso di condividere alcuni dettagli riguardanti il simulatore manageriale calcistico.

Le caratteristiche sono state diffuse dalla software house e publisher di Football Manager 2022 tramite un video su YouTube (che troverete in calce alla news) dedicato interamente all’approfondimento delle caratteristiche del titolo, dal nome “The Studio” (di cui ci sarà una seconda parte settimana prossima). Come sempre, il giocatore vestirà i panni dell’allenatore, il quale avrà a disposizione le stesse tecnologie e gli strumenti che utilizzano i veri club per raggiungere il successo. Ciò che permetterà di raggiungere un tale livello di preparazione è l’hub di dati. Una volta seduti nella “panchina digitale“, invece, avrà inizio la più realistica simulazione di una partita che si sia mai vista nel franchise, anche grazie al nuovo motore grafico, al miglioramento delle animazioni e dell’intelligenza artificiale.

Nello specifico, abbiamo menzionato tra e novità l’hub di dati. Questo è una nuovissima sezione nella barra laterale di Football Manager che consentirà di accedere a tutte le funzionalità necessarie all’analisi dei dati e delle prestazioni. Da qui gli allenatori potranno consultare tutte statistiche dei calciatori, così da poter analizzare l’evoluzione della partita nel corso dei 90 minuti previsti. Oltre alle prestazioni di squadra, l’allenatore avrà a disposizione tutta una serie di dati che gli consentirà di avere uno sguardo critico, circoscritto alle abilità di ciascun membro della squadra.

Le nuove modalità di visualizzazione dei dati, come le mappe ad aree di influenza o il grafico dell’inerzia della prestazione, insieme a una riprogettazione delle mappe di passaggio, rendono la vita degli allenatori più semplice, consentendo loro di capire con più chiarezza e semplicità l’incidenza diretta delle proprie decisioni sulla percentuale di successo, la diagnosi di eventuali problemi di natura tecnica e tattica, e di identificare con precisione quali giocatori danno il contributo più efficace alla squadra.

Sarà oltremodo possibile chiedere ai collaboratori addetti all’analisi di fornire rapporti personalizzati su un’ampia gamma di argomenti, come la percentuale di duelli aerei vinti dai propri difensori confrontata, per esempio, a quelli delle altre squadre del campionato.

Per quanto riguarda, invece, il motore grafico di cui abbiamo parlato precedentemente, Football Manager garantirà un livello di autenticità sul campo mai raggiunto prima d’ora, grazie ai movimenti sul campo più naturali e all’implementazione della tecnologia “root motion“. Il tocco di palla nelle fasi di dribbling e conduzione sono stati ripensati per ampliare la rosa di movimenti possibili per i giocatori, che adesso possono ruotare intorno al pallone ed eseguire finte come la celebre “Cruijff turn“.

È stato introdotto un nuovo sistema di pressing in cui i calciatori hanno più consapevolezza della propria capacità di scatto e sanno quando possono, o meno, andare a pressare gli avversari. È stata rivisto anche il valore di precisione in maniera tale che la condizione dei calciatori abbia un impatto maggiore sull’accuratezza di passaggi, tiri e tocchi di prima. É stato introdotto, infine, il centrale difensivo largo: un ruolo che permette agli allenatori di avere molta più flessibilità quando si schiera la difesa a tre. I centrali difensivi larghi si possono schierare in campo con compiti di difesa, di supporto oppure di attacco, la predisposizione offensiva comporta una maggiore tendenza a sganciarsi in sovrapposizione per creare situazioni di due contro uno.

Ricordiamo a tutti che coloro che pre-acquistano Football Manager 2022 da un rivenditore autorizzato SEGA, fino al lancio riceveranno il 10% di sconto. Potranno anche iniziare anticipatamente la loro carriera grazie all’accesso anticipato. La fase di anteprima verrà resa disponibile a due settimane dal day-one e le carriere cominciate in quel lasso di tempo potranno proseguire anche dopo il 9 novembre, data in cui uscirà il simulatore su Xbox Game Pass e PC (via Epic Games Store, Microsoft Store e Steam). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale.