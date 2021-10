The Sims 4: finalmente disponibili i nuovi kit

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato che The Sims 4 Fashion Street Kit e The Sims 4 Incheon Arrivals Kit sono ora disponibili su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One. Come parte della Stagione delle Personalità, questi kit offrono ai giocatori nuovi contenuti che sfidano i confini e le norme globali, espandono lo stile dei propri Sims e incoraggiano l’espressione di sé e la creatività, per celebrare tutte le personalità dei propri Sims.

Ispirato alla scena della moda di tendenza di Mumbai, Fashion Street Kit offre colori intensi, sagome iconiche e motivi ad alto contrasto per dare vivacità allo stile di un Sim. I giocatori possono sfoggiare la propria individualità integrando nel proprio guardaroba capi di tendenza alla moda, oltre a nuovi accessori, tra cui bracciali rigidi, collane scintillanti, anelli al naso, tatuaggi all’henné e sandali.I giocatori possono anche incorporare stili coreani alla moda negli armadi dei loro Sims con il nuovo Incheon Arrivals Kit, ispirato all’iconica moda vista all’aeroporto di Incheon. I simmer possono mescolare e creare look per ogni occasione, con capi strutturati come blazer, cappotti, giacche, cardigan e pantaloni che si abbinano perfettamente a silhouette fluide e comode come gonne, pantaloni della tuta o camicie semi-rimboccate. Trovate maggiori informazioni qui.

The Sims 4 è il simulatore di vita che permette di creare e controllare i Sims. Create e personalizzate Sims unici ciascuno con un aspetto distinto, una personalità dinamica e le proprie aspirazioni ispiranti. Scoprite la creatività, l’umorismo, la spensieratezza e la libertà di giocare con la vita in questo nuovo e fantastico titolo. In questo gioco potete scatenare l’immaginazione e creare un mondo di Sims che esprimono la vostra personalità. Potete esplorare e personalizzare ogni dettaglio.

The Sims 4 è disponibile per , PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One e PC tramite Origin e Steam.