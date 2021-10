Grand Theft Auto Trilogy: novità sulla remastered dei titoli PS2

Ultimamente si è parlato molto di Grand Theft Auto Trilogy (alcuni aggiungono anche la dicitura “Remastered Definitive Edition“), ovvero la versione rimasterizzata dei tre titoli iconici di GTA usciti su PlayStation 2 nel 2001, 2002 e 2004: rispettivamente, stiamo parlando di Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas.

Il rumor riguardante la rimasterizzazione dei tre titoli di cui sopra, era nato da Kotaku, secondo cui i lavori di sviluppo erano già stati avviati. Dopo qualche mese di attesa, possiamo dire di essere a conoscenza di un’ulteriore voce di corridoio che ci spinge a pensare che il tutto potrebbe essere realtà.

Secondo alcune immagini pubblicate su Twitter e su GTAForums, sarebbero trapelati i riferimenti alle versioni Unreal Engine di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Altre immagini, in aggiunta, mostrerebbero i trofei sbloccabili che saranno disponibili al completamento di alcune fasi di gioco di questa fantomatica Grand Theft Auto Trilogy.

Mesi fa, Kotaku aveva anticipato che Grand Theft Auto Trilogy era in sviluppo presso Rockstar Dundee, lo studio precedentemente conosciuto come Ruffian Games, fino alla sua acquisizione da parte di Take-Two nell’ottobre 2020. Inoltre, era stato affermato che sarebbe stato impiegato il motore grafico Unreal Engine, in modo da conferire all’opera rimasterizzata, un aspetto che mixa nuovo e retrò. La collection dovrebbe essere in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Stadia e dispositivi mobile iOS e Android.

Quelli che abbiamo riportato, ricordiamo, sono solamente rumor e, pertanto, vi invitiamo a trattare il contenuto di questa notizia con le “famose” pinze, in quanto niente di tutto ciò è stato al momento confermato da Rockstar Games. Ciò che, invece, risulta ufficiale è il posticipo che ha subito il lancio della versione next-gen di Grand Theft Auto V.