Phantasy Star Online 2 New Genesis: ecco quando arriva la classe Bouncer

Sega ha annunciato che la tanto attesa classe Bouncer arriverà in Phantasy Star Online 2 New Genesis il 13 ottobre. La classe permette al giocatore di compiere combattimenti ravvicinati e a distanza, con la capacità di respingere i nemici indipendentemente dalla loro posizione. Di seguito una panoramica sulla nuova classe tramite una dichiarazione di Sega:

Eccellendo nel combattimento a distanza ravvicinata, il Bouncer è agile e altamente abile nel combattimento a mezz’aria con Photon Arts (PA) e Tecniche. Le armi scelte dal Bouncer sono Soaring Blades e Jet Boots.

Oltre a rivelare la data di lancio del Bouncer, Sega ha anche rilasciato notizie sul sistema Mission Pass, che permette di guadagnare skin e altri oggetti completando una serie di missioni. La prima stagione di Mission Pass inizia il 13 ottobre e termina il 10 novembre. Soprattutto, chiunque giochi a PSO2 dall’inizio della stagione fino al 2 ottobre riceverà un N-Mission Pass Gold gratuito. Per maggiori informazioni visitate il sito web ufficiale.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti. Le parole chiave che riescono a definire questo titolo in modo appropriato sono:

Mondo espansivo inesplorato

Minacce sconosciute

La vera avventura inizia, ORA!

Nel gioco incontrerete nemici come Bujin e Daityl Sword of the Dolls; Chiacurio e Waulon degli Alters; e Crag Bear, Ard Banser e Ard Banshee dei Formers. Le sezioni di esplorazione includono una battaglia 32vs32, nemici spaventosi e un enorme nemico chiamato Gigantix. Varie categorie di armi sono la Partisan e la Wired Lance for Hunters. I combattenti utilizzano Twin Daggers e Sabers mentre i ranger il Launchers, e le truppe il Talis.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è disponibile dal 9 giugno per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC tramite Steam insieme a Nintendo Switch e PlayStation 4.