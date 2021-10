Pokémon entra a far parte degli Universal Studios Japan

Pokémon è a tutti gli effetti diventato un fenomeno di massa. Già a partire dagli anni Novanta, periodo della sua nascita come brand, era stato molto apprezzato, sia dai videogiocatori che si addentravano nel mondo di Rosso e Blu, sia da coloro che adoravano la serie animata. Solo di recente, è stato annunciato che i mostriciattoli tascabili vedranno la loro apparizione anche nel parco a tema di Osaka, ovvero presso gli Universal Studios Japan.

Il parco a tema giapponese, che già include Super Nintendo World come una delle sue attrazioni principali, introdurrà anche il magico e colorato mondo dei Pocket Monsters già a partire dal prossimo anno, ovvero dal 2022. La notizia è emersa tramite alcune comunicazioni di ambe due le parti:

The Pokémon Company e Universal Studios Japan avvieranno una partnership a lungo termine per esplorare insieme una forma di intrattenimento interattivo e innovativo che immergerà gli ospiti nel mondo di Pikachu e dei suoi amici, tramite tecnologie e forme di creatività innovative, già a partire dal 2022.



Questo è ciò che si può leggere all’interno della dichiarazione. Considerando il poco tempo che intercorre da qui al 2022, sembra improbabile che i Pokémon possano ricevere uno spazio colossale, analogo a quello del Super Nintendo World. É più plausibile che, invece, vengano installate alcune giostre tematiche all’interno del parco di divertimenti.

La notizia farà sicuramente molto piacere ai fan del franchise, anche se non risulta il primo avvenimento di questa portata per il brand. Ricordiamo, infatti, che dedicato ad esso era stato pianificato anche Pokémon Wonder, un parco a tema basato interamente sulla ricerca dei mostriciattoli e sulla natura.