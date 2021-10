Shin Megami Tensei V: ecco il nuovo trailer su Pisaca

Altro demone, altra corsa. ATLUS, a cui è riconducibile la paternità della famosissima saga ruolistica di Persona, quest’oggi prosegue con la sua campagna in favore di Shin Megami Tensei V e ci intrattiene con un nuovo trailer del JRPG, durante il quale ci introduce un nuovo demone, in seguito a Hecatoncheir e Lilith, che ci sono stati presentati durante la giornata di ieri.

Oggi è la volta di Pisaca, un ulteriore demone dalla forma slanciata e dotato di antenne, con le quali pare esegua alcuni attacchi a distanza. Come arma al suo arsenale, vi troviamo anche la sua enorme bocca, la quale si estende per tutta la verticalità del corpo di Pisaca.

Nel trailer, di un minuto circa di durata, abbiamo potuto osservare qualche attacco di Pisaca, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi davvero pericolosi, anche perché le antenne di cui è munito potrebbero essere impiegate per l’assorbimento di energie degli avversari. Il video che riguarda il nuovo e temibile demone Pisaca, è disponibile al termine di questa notizia.

Per saperne di più, non resta che attendere il 12 novembre 2021, data in cui Shin Megami Tensei V si renderà disponibile a tutto il mondo su Nintendo Switch. E voi cosa ne pensate di questo nuovo mostro? Fatecelo sapere nei commenti!