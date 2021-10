Call of Duty Cold War e Warzone: è in arrivo la Season 6

L’ultima stagione di Call of Duty Cold War e Warzone, ovvero la sesta, arriverà nel corso di questa settimana. Nella giornata di ieri, Treyarch ha reso note alcune caratteristiche che i giocatori possono aspettarsi di trovare nel Battle Pass della sesta stagione, inclusi nuovi operatori e, cosa ben più importante, nuove armi.

Il Battle Pass di Call of Duty aggiungerà un paio di nuove armi all’arsenale già ampio di cui dispongono i giocatori. La prima arma introdotta è il fucile a pompa .410 Ironhide, il quale diverrà disponibile a partire dal livello 15. Questa risulta essere un’arma particolarmente lenta ma che mette a segno i colpi con estrema precisione, riuscendo ad uccidere sulle lunghe distanze tramite un singolo colpo.

Altra arma introdotta è il fucile d’assalto Grav, disponibile a partire dal livello 31, dotato di una portata simile al QBZ-83 e di una velocità più alta rispetto qualsiasi altro fucile d’assalto presente nel gioco. La versione base dell’arma disporrà di un caricatore con 35 colpi.

Parlando di operatori, invece, il Battle Pass aggiungerà Alex Mason, ovvero il protagonista dell’originale COD Black Ops. Egli pare abbia vissuto giorni migliori, ma è tornato per combattere nella Guerra Fredda. Mason potrà vestire numerose skin, tra cui quella Adler e quella Aurora Borealis.

La nuova patch che darà il via alla Season 6 verrà diffusa a partire da oggi, 6 ottobre 2021, per Call of Duty Cold War, mentre da domani, 7 ottobre, potrà essere giocata anche su Warzone. A novembre, invece, proprio a metà della sesta stagione, verrà lanciato il nuovissimo COD Vanguard, di cui abbiamo svolto un’anteprima e che verrà reso disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.