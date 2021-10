New World: il nuovo aggiornamento risolve alcuni bug

New World è uscito in questi ultimi giorni su PC, e sembra che Amazon abbia finalmente un grande successo tra le mani. Anche se i giocatori hanno affrontato problemi, specialmente con i server congestionati, l’MMORPG ha riscosso un grande successo tra i player, accumulando per giunta oltre un milione di giocatori il giorno della sua uscita. Naturalmente, quanto bene farà in futuro dipenderà da come sarà la roadmap di Amazon per il gioco e da come risponderà al feedback dei giocatori. Intanto, l’azienda ha pubblicato la prima patch del gioco, risolvendo una serie di bug.

Per cominciare, l’update pone le basi per l’imminente caratteristica che permetterà ai giocatori di trasferire i personaggi tra i server, mentre sono stati fatti aggiustamenti alla prevenzione per chi rimane per diverso tempo inattivo. Nel frattempo, un certo numero di bug sono stati sistemati, compresi i bug dell’IA, quelli relativi alle varie missioni e altro ancora. Se volete dare uno sguardo a tutte le aggiunte e correzioni apportate, potete tranquillamente recarvi al sito ufficiale dedicato a New World.