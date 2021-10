Aperte le pre-registrazioni di FarmVille 3

Zynga, leader globale nell’intrattenimento interattivo e creatore del popolare franchise FarmVille, annuncia oggi l’apertura delle pre-registrazioni per il suo prossimo titolo, FarmVille 3. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 4 novembre 2021 su dispositivi iOS e Android e su laptop e dispositivi desktop Apple dotati di M1. Zynga ha anche rilasciato il trailer del gioco che introduce Marie, la contadina preferita dai fan, nuovi personaggi e adorabili animali, tutti in attesa dei giocatori di FarmVille 3.

Bernard Kim, President of Publishing di Zynga, ha dichiarato:

Dodici anni fa FarmVille ha fatto irruzione sulla scena videoludica dando vita a una fedele community che ha generato oltre 700 milioni di download in tutto il mondo”, dice Bernard Kim, President of Publishing di Zynga. “Oggi siamo entusisti di aprire la pre-registrazione per FarmVille 3. Il gioco è stato creato per catturare l’immaginazione dei molti giocatori che hanno apprezzato FarmVille nel corso dell’ultima decade e l’entusiasmo di una nuova generazione di giocatori.



FarmVille 3 presenterà oltre 150 animali differenti, tra cui polli, mucche e nuovi animali esotici, come amichevoli tigri e soffici alpaca. I giocatori potranno adottare, nutrire e allevare cuccioli di animali, come pulcini, agnelli, maialini e molte altre adorabili creature. Per il loro impegno, i giocatori saranno ricompensati con oggetti unici che li aiuteranno durante la loro avventura.

Ritorna anche il personaggio preferito dai fan: Marie, che guiderà e accoglierà sia la community di FarmVille sia i nuovi giocatori che affronteranno per la prima volta le sfide della vira rurale. Marie sarà accompagnata da oltre 30 diversi simpatici personaggi. Ogni personaggio sarà dotato di speciali abilità come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare vari oggetti, per aiutare i giocatori nella costruzione e gestione della propria fattoria.

Anche il clima cambierà le regole del gioco! Pioggia o sole, i giocatori potranno controllare le condizioni metereologiche in-game e sfruttarle a proprio vantaggio per aumentare la produzione del raccolto o migliorare le battute di pesca.

I giocatori possono pre-registrarsi ora per rimanere aggiornati con le ultime notizie su FarmVille 3 ed essere tra i primi a ricevere il gioco quando sarà lanciato ufficialmente il 4 novembre 2021. I giocatori che scaricheranno il gioco nelle prime due settimane dopo il lancio mondiale riceveranno uno speciale starter kit di benvenuto. All’interno del kit, elementi decorativi, la speciale immagine profilo “Early Bird”, progettata per aiutare i giocatori a personalizzare la propria fattoria, e molto altro.