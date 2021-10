Animal Crossing New Horizons: annunciato un nuovo Direct

Nel corso delle recenti ore, Nintendo ha recentemente svelato alcune informazioni in arrivo piuttosto interessati legati ai contenuti futuri in arrivo per Animal Crossing New Horizons, titolo disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Ebbene, secondo quanto affermato dalla compagnia giapponese, quest’ultima svela un Direct inerente alla produzione life simulator.

A partire dalle ore 16:00 del 15 ottobre andrà in onda un Animal Crossing: New Horizons Direct con circa 20 minuti di informazioni sui contenuti per il titolo in arrivo a novembre. Ovviamente, come di consueto, la livestream sarà interamente visibile sul canale YouTube di Nintendo Italia, in modo tale che i diretti interessati possano vedere quali sorprese verranno incluse a novembre nell’opera.