Microids: nuova sede aperta a Parigi

Quest’oggi Microids è lieta di annunciare l’apertura di un nuovo studio di sviluppo di videogiochi, Microids Studio Paris, situato nella capitale francese! Questa nuova sede arriva dopo l’apertura di uno studio lo scorso giugno a Lione; mentre l’azienda continua ad espandere le sue attività di sviluppo con questo secondo studio interno. Microids Studio Paris lavorerà su nuovi giochi di avventura.

Antoine Villette sarà a capo di Microids Studio Paris come direttore dello studio.

Antoine è una personalità affermata nel settore dei videogiochi francesi e si è fatto un nome con produzioni acclamate dai giocatori e dalla stampa di tutto il mondo!. Ha lavorato a titoli come Alone in the Dark: The New Nightmare e Cold Fear.

Nel 2011 è entrato a far parte del Musée national Picasso-Paris come direttore digitale e più recentemente ha contribuito all’influenza del Cultur Pass in Francia come direttore della tecnologia

La creazione di questo studio si aggiunge a quella che abbiamo lanciato lo scorso giugno, sotto la direzione di David Chomard. Microids Studio Paris mira a sviluppare giochi di avventura Microids è ben noto per. Siamo lieti di poter contare su Antoine Villette (fondatore e presidente di Darkworks) per guidare questo studio”

afferma Stéphane Longeard, CEO di Microids.

Antoine Villette, direttore di Microids Studio Paris aggiunge: