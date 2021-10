No Straight Roads: in arrivo su Steam con la Encore Edition

Ad agosto dello scorso anno usciva No Straight Roads, action-adventure musicale su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, tramite Epic Games Store. Tra pochi giorni arriverà anche su Steam, attraverso la Encore Edition che, oltre al gioco base, avrà nuovi contenuti esclusivi, tra cui una collezione espansa di brani remixati da artisti nuovi e altri già presenti, una nuova cinematica di apertura, miglioramenti in generale e nuovi contenuti basati sui feedback dei fan, che celebrano l’entusiasmo e il supporto della community dopo il rilascio iniziale del gioco. Questa versione arriverà anche con il contenuto Christmas Edition.

Per l’occasione Sold Out Games e Metronomik hanno pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto. No Straight Roads: Encore Edition sarà disponibile su Steam dal 21 ottobre.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Forma una rock band e stronca l’impero dell’EDM in NO STRAIGHT ROADS, un action-adventure a tutto rock creato da Wan Hazmer (Final Fantasy XV) e Daim Dziauddin (Street Fighter V).

Esplora Vinyl City e affronta le stelle della musica nella tua missione per sconfiggere NSR, un oppressivo impero EDM, in un’avventura ad alto tasso d’azione e piena di ritmatissimi combattimenti in terza persona accompagnati da una colonna sonora scatenata!

Caratteristiche principali:

• Scopri il mondo di Vinyl City, incontra personaggi iconici e guida la rivoluzione contro l’impero della musica EDM.

• Rockeggia in solitaria nella frenetica campagna per giocatore singolo o collabora con gli amici nel co-op da divano.

• Domina ritmatissimi scontri in terza persona nei panni di Mayday e Zuke, membri dell’indie rock band Bunk Bed Junction, ciascuno con armi e attacchi unici basati sulla musica.

• Fai risorgere il rock sconfiggendo stelle di diversi generi musicali, tra cui una boy band, un DJ di fama mondiale e un piccolo prodigio del piano.

• Battiti per il tuo diritto a fare rock! Impara nuove mosse pazzesche, potenzia le tue abilità e usa il potere della musica per trasformare oggetti da concerto in armi.

• Goditi una fantastica colonna sonora dinamica, firmata da una schiera di talenti musicali come Falk Au Yeong, Andy Tunstall, Funk Fiction, Masahiro “Godspeed” Aoki, Az Samad, Clyde Rabatel e la Video Game Orchestra.