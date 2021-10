Life Is Strange True Colors Wavelengths Recensione: presente e passato di Steph

Abbiamo vissuto poco tempo fa per intero la nuova storia che va ad arricchire la saga di Life is Strange con il capitolo True Colors (di cui potete leggere qui la nostra recensione), ma come abbiamo visto i toni e le sfumature narrative di questo titolo non seguono in maniera pedissequa le impostazioni di storytelling introdotte nei videogiochi precedenti. Come si è potuto notare nella nostra recensione, si sono spalancate le porte di una esperienza da un lato meno critica dal punto di vista sociale, dall’altro più adulta per la narrazione. Oltre ad aver perlustrato in lungo e in largo le ambientazioni dall’atmosfera quasi thriller per scoprire i misteri che si celano nel passato della giovane Alex Chen, abbiamo percepito un cambio di rotta che può piacere forse solo in parte, con una lentezza nell’incedere che può risultare a volte tediosa. Questo però cambia quasi del tutto nel nuovo DLC disponibile da pochi giorni, Wavelengths, di cui abbiamo giocato la versione per PC su Steam e giocabile solo da coloro che hanno completato la storia principale, in quanto gli eventi narrati in questo componente aggiuntivo dipendono in modo parziale dalle scelte che ogni giocatore ha effettuato in partita. Scopriamo allora cosa ci attende in questa parentesi frizzantina, dedicata nello specifico ad approfondire la storia di Steph, una ragazza che ha sicuramente attirato la vostra attenzione durante l’avventura di True Colors (e non solo).

Life Is Strange True Colors Wavelengths: la musica non cambia per Steph

Quando abbiamo incontrato Steph nel primo capitolo del gioco principale, abbiamo fatto la conoscenza di una ragazza forte, esuberante, decisa e di cui siamo riusciti a scoprire qualche cosa in più solo in virtù del potere di Alex di leggere le emozioni e “i veri colori” dell’animo di ciascuno. Solo così siamo venuti a conoscenza di una personalità in realtà insicura, piena di sensi di colpa e sola. Ma circondata dalla musica. La sua vita infatti viene ulteriormente messa a nudo nell’espansione in questione, dove la ritroviamo subito nella sua cabina radiofonica, mentre si sprecano i flashback e i ricordi volti a darci qualche indicazione su come sia nata la sua passione per la musica e quali siano stati i passi precedenti sul versante professionale, per condurla fino a quel punto. Ricordiamo sin da ora che Steph è un personaggio che avevamo già incontrato in questa serie: nel primo capitolo ambientato ad Arcadia Bay, con Max Caulfield e Chloe Price spuntava il volto di Steph in alcuni momenti e questo DLC vuole proprio approfondire la conoscenza di questo personaggio, che non può più essere considerato comprimario e secondario. Lo anticipiamo: la longevità di questa espansione è nella media di tanti altri DLC. Ci vengono offerte solo due ore abbondanti di gioco, ma la durata temporale ridotta è inversamente proporzionale alla qualità del contenuto offertoci.

Facciamo ora un passo indietro e torniamo alla trama vera e propria dell’espansione: in Wavelenghts siamo a un anno prima degli eventi narrati nella storia principale ad Haven Springs, dove assistiamo non più all’arrivo di Alex nella cittadina montana ma a quello di Steph nei panni di speaker radiofonica in una radio locale. Appena uscita da una relazione tormentata, sta riprendendo in mano la sua vita in un luogo lontano dalla sua terra natale. Ora si occupa del palinsesto radiofonico e gestisce l’attività commerciale del negozio di dischi in cui lavora, cercando di tenere a bada i sensi di colpa e i tormenti che si porta appresso dagli eventi che avevano toccato le sue compagne di liceo, Chloe e Rachel, ad Arcadia Bay in Before the Storm, anche dopo il trasferimento a Seattle.

La quadratura del cerchio tra un capitolo e l’altro

La personalità di cui veniamo a conoscenza in questo DLC è ben diversa da quella che poteva trasparire nei titoli principali, mostrando come si dedichi ora in minor parte ai giochi di ruolo, come una app di incontri la porti a svagarsi solo per poco tempo e di come, soprattutto, il passato sia una costante nel suo presente. Wavelenghts mostra anche come la vita di Steph riesca a legarsi a quella di Alex e Gabe sul finale, quasi a chiusura del cerchio per i fan della serie e nei confronti delle vicende del primo capitolo, ma se la scrittura di questa espansione rimane a livello di quella del titolo principale True Colors, è anche vero che le quattro fasi che corrispondono alle stagioni dell’anno sono ambientate in una sola location e riducono le potenzialità ludiche del componente aggiuntivo. Come attività vere e proprie, il DLC consente di alternare la conduzione radio alle varie attività di gestione del negozio, oltre ad avere accesso al telefono di Steph, come avveniva anche per Alex e non solo. Questa volta però, oltre alla messaggistica, possiamo anche accedere alla app di incontri, come sopra anticipato, che ci consente di scambiare like con potenziali partner, messaggiare, flirtare e altro ancora.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Sviluppatore: Deck Nine Games

Publisher: Square Enix

Il lavoro di Deck Nine in Life Is Strange True Colors Wavelengths dunque risulta forse complessivamente meno ingaggiante, emotivamente approfondito ed esaltante rispetto a quello dei ragazzi di Dontnod Entertainment, in quanto le interazioni effettive sono davvero poche, ripetendosi per ogni stagione. Per quanto probabilmente il motivo scatenante di questo DLC fosse la possibilità di fare una conoscenza approfondita di questo personaggio e offrendoci una interessante evoluzione e scoperta emotiva di Steph, da un punto di vista prettamente ludico si fa fatica a ingranare e a procedere per via di tempi dilatati che fanno scadere questa esperienza in parte nella noia.