Tales of Luminaria: il nuovo trailer mostra gli avventurieri

Durante l’Opening Night Live di fine agosto era stato annunciato ufficialmente Tales of Luminaria, nuovo progetto di Bandai Namco per dispositivi mobile (Android, iOS). In questi ultimi giorni sono stati pubblicati, sul canale ufficiale YouTube della serie, diversi video che mostrano i personaggi che saranno presenti nel gioco.

Tra di questi, nelle ultime ore, ne è uscito uno che racchiude i sei avventurieri, con i loro doppiatori inglesi: Edouard Rouquier, Lydie Delacroix, Ana-Maria Marschner, Charles e Raoul. In Tales of Luminaria ci saranno ben 21 personaggi ognuno con la propria trama. Qui sotto potete vedere il trailer. Non è ancora stata annunciata la data d’uscita.

Come scritto nelle pagine della pre-registrazione, sia sulla pagina Android che su quella iOS, il gioco in questione è consigliato per chi:

-vuole giocare ad un gioco di ruolo epico con una storia intricata ambientata in un mondo fantastico.

-Ha giocato a giochi della serie Tales.

-Ama gli anime e i giochi giapponesi ed è alla ricerca di un nuovo RPG giapponese.

– È alla ricerca di un RPG d’azione in 3D.

-Vuole giocare ad un gioco di ruolo in stile anime che abbia molti personaggi attraenti.

-Vuole giocare MMORPG e RPG online.

-Vuole giocare a RPG d’azione e RPG in 3D.