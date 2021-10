IMMORTAL And the Death that Follows : annunciato

Quest’oggi la casa di sviluppo Mishura Games ha annunciato IMMORTAL: And the Death that Follows, gioco ancora in fase di sviluppo. Il titolo si mostra a noi con un trailer molto particolare:

Il potere assoluto corrompe assolutamente.

Sviluppa il tuo stile di combattimento unico, forma la tua banda e combatti il ​​tuo demone interiore mentre cerchi di fuggire da una prigione interdimensionale per semidei. Immortal è un picchiaduro a scorrimento laterale roguelike ispirato ai giochi di combattimento e agli anime degli anni ’90.

Vesti i panni di Fudo, il Re della Saggezza ed ex guardiano del campo di prigionia per semidei di Buddha. Accompagnalo in un percorso dove imparerà l’umiltà mentre viene incarcerato con il resto per il suo tradimento della verità. Il cattivo avrebbe dovuto usare sia i suoi muscoli che le sue capacità di leadership per riunire gli Asura per sfuggire al Regno dei Titani e al regime tirannico del suo creatore. Ma con tutti in prigione che vogliono un pezzo del loro ex direttore, non sarà facile.

Sei l’unica possibilità di redenzione di Fudo, avendo la capacità di influenzare le sue scelte. L’ultima scintilla di umanità intrappolata nella sua vile anima corrotta. Soccomberai al potere del Re della Saggezza e prenderai la via più facile o combatterai per la libertà fino alla fine?

Il titolo si prospetta molto interessante, ecco alcuni elementi che lo contraddistinguono :

Combatti in sella a veicoli stravaganti mentre sfrecciano su un’autostrada in un gameplay che è in parti uguali Mario e Mortal Kombat.

Respingi orde di nemici in combattimenti a flusso libero o ingaggia duelli intensi.

Scegli cosa succede ai tuoi nemici mentre si evolvono e salgono di livello con te.

Crea un nuovo set di mosse e uno stile di gioco ogni volta che giochi.

Impegnati in un tiro alla fune esoterico con il tuo demone interiore mentre ti fai strada attraverso la scala sociale di una prigione interdimensionale per semidei.

Il tutto supportato da una grafica strabiliante unica, animazioni esagerate e una colonna sonora strumentale rock.

Il gioco uscirà ufficialmente nel 2025, nel 2023 ci sarà un early access ed è prevista una demo per il 2022. A rilascio completo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC (Steam).