Riders Republic: trailer sui contenuti dell’anno 1

Mancano pochi giorni all’uscita di Riders Republic, titolo che vede gare con diverse discipline di sport estremi. Dal 28 ottobre il gioco Ubisoft arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia. Oggi gli sviluppatori hanno fatto uscire un video che mostra i contenuti che ci saranno durante il primo anno.

Si parte con il Grand-Opening della pre-stagione al lancio, e successivamente ci saranno tre stagioni (Botta di Freddo, Resa dei Conti e BMX). Nel corso del prossimo anno, tutti i rider potranno godere di 3 stagioni ricche di nuovi eventi, attività e modalità di gioco, i possessori del Pass anno 1 avranno accesso a un nuovo sport, la BMX, 2 bundle cosmetici e 8 esclusivi kit mistici.

Come scritto nel sito ufficiale, queste sono alcune delle cose che verranno introdotte nel primo anno:

ROCKET BIKE

Un nuovo veicolo selvaggio da domare durante l’esplorazione libera! La rocket bike sarà accessibile a tutti durante attività specifiche, ma solo i possessori del Pass anno 1 potranno accedervi durante l’esplorazione libera del mondo di gioco.

ROCKET SKI

Raggiungi nuove vette di velocità sulle piste innevate della Republic! I rocket ski saranno accessibili a tutti durante attività specifiche, ma solo i possessori del Pass anno 1 potranno accedervi durante l’esplorazione libera del mondo di gioco.

MODALITÀ DUELLO

Un modo completamente nuovo di far vedere ciò di cui sei capace, in una modalità PvP 6 contro 6. Gratis per tutti i possessori del gioco base!

MODALITÀ BMX

Nella stagione 3 lanceremo una nuova specialità, la BMX, con nuove aree di gioco ed eventi da scoprire!

Qui sotto potete vedere il trailer dei contenuti dell’anno 1 di Riders Republic.