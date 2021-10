Gleylancer: un classico senza età approda su next gen

Quest’oggi Ratailaika Games, in collaborazione con Masaya Games e Shinyuden, sono lieti di annunciare il ritorno di un grande classico Gleylancer. Un titolo sicuramente amato dai fan di vecchia data, che approda su next gen.

Originariamente pubblicato nel 1992, Greylancer era in esclusiva per Sega Mega Drive, pubblicato solo in Giappone e poi ha fatto un’apparizione in tutto il mondo sulla console Wii nel 2008. Con continui fan retrò e richieste della comunità per la sua comparsa su console correnti, il suo port, con miglioramenti, che includono nuove funzionalità di accessibilità, traduzioni per le scene di ritagli è stato completato pronto per il suo rilascio.

La storia segue Lucia, una sedicenne pilota di caccia stellare della Federazione Terrestre. Una guerra scoppia tra gli umani e una razza aliena sconosciuta nell’anno 2025. Il padre di Lucia, Ken, un ammiraglio di alto rango nella Marina della Federazione, viene catturato dopo che la sua nave viene deformata fuori dalla zona di combattimento con quattro moduli alieni che hanno la capacità di teletrasporto.

Lucia, affranta dopo aver sentito la scomparsa di suo padre, decide di dirottare il prototipo di caccia CSH-01-XA “Gleylancer” con l’aiuto del suo amico Teim e andare dopo suo padre.

Vediamo le novità del porting:

Disponibili modalità migliorate con funzionalità di accessibilità e controlli moderni.

Classico e profondo spazio Shoot’em up gameplay.

Epica epopea spaziale con cutscenes anime.

Possibilità di personalizzare la potenza di attacco della nave.

Iconica grafica e suono da console retrò.

Titolo legacy a 16 bit degli anni ’90!

Il titolo uscirà il 15 Ottobre per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch