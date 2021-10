Dying Light: teaser animato per l’arrivo su Switch

Dying Light farà presto il suo debutto su Switch. Come annunciato durante il Dying 2 Know di fine agosto, il primo capitolo della serie survival horror di Techland arriverà sulla console Nintendo in una Platinum Edition. Poco fa, sui canali social del gioco è stato pubblicato un nuovo teaser animato dal titolo Rebels are Rising (i Ribelli stanno insorgendo).

Dying Light Platinum Edition arriverà su Switch il 19 ottobre, e conterrà:

4 DLC: The Following, L’Orda di Bozak, Hellraid, Cuisine & Cargo

17 pack di skin

Accelerometro

Giroscopio

Touch screen

Rumble HD

Co-op locale & online

Il gioco è al momento disponibile in Italia solo in versione fisica, con anche la Mappa fronte/retro dei Bassifondi e della Città Vecchia, la guida alla sopravvivenza e degli adesivi. Qui sotto potete vedere il filmato animato.