Twitch: confermato ufficialmente il data breach

Nelle corse ore un attacco hacker ai danni di Twitch ha causato la diffusione in rete di diversi dati appartenenti alla piattaforma di streaming, tra cui le credenziali e le email degli utenti, i guadagni dal 2019 al 2021 dei migliori streamer e di quelli più pagati. La società è intervenuto su Twitter per confermare il data breach e per diffondere un primo commenti ufficiale sull’accaduto.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di cambiare immediatamente la password del vostro account, oltre a proteggervi ulteriormente con l‘autenticazione a 2 fattori. A quanto pare inoltre, i dati diffusi online sarebbero solo una parte di quelli trafugati durante il data breach ai danni di Twitch.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021