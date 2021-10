Gearbox: scambio di posizioni tra Pitchford e Jones

All’interno dell’azienda sviluppatrice di videogiochi Gearbox ci sono stati alcuni cambiamenti interni che avevano fatto pensare all’addio del mitico Randy Pitchford. Non è così! Pitchford ha lasciato la sua carica di CEO e presidente, per ricoprire la stessa sempre “in casa”. Meglio spiegare la situazione.

Randy Pitchford e Steve Jones si sono “semplicemente” scambiati i ruoli, con il primo che è diventato CEO e presidente di The Gearbox Entertainment Company, mentre il secondo ricoprirà d’ora in avanti lo stesso ruolo, ma di Gearbox Software, ossia l’azienda principale della compagnia. Nel seguente tweet, lo stesso Pitchford parla della promozione di Steve Jones, mostrando anche un diagramma con le dovute spiegazioni:

Intanto, di recente è emersa in rete una notizia molto interessante legata ad un aneddoto di Borderlands 3.

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 6, 2021