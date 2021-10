Dragon Quest: morto a 90 anni il compositore Koichi Sugiyama

Il compositore della serie Dragon Quest, Koichi Sugiyama, è morto all’età di 90 anni. Square Enix Japan ha rilasciato una dichiarazione sulla morte del compositore sul sito ufficiale del gioco.

Koichi Sugiyama ha creato la musica per la serie di Dragon Quest sin dal suo inizio ed è elencato come contributo a oltre 500 canzoni per la serie di giochi nel corso degli anni. Square Enix afferma nella loro dichiarazione che il suo ultimo compito prima della sua morte è stato comporre la colonna sonora per l’imminente dodicesimo gioco principale della serie, Dragon Quest XII: The Flames of Fate. I progressi che ha fatto in questo compito non sono stati elencati nella dichiarazione. Infine, nella loro dichiarazione Square Enix lo ringrazia per i suoi contributi alla serie Dragon Quest e afferma che la musica farà parte della sua eredità. I commenti dei suoi collaboratori, come Yuji Horii e Akira Toriyama (creatore di Dragon Ball), possono essere visti sulla sua pagina del necrologio e Square Enix sta pianificando un memoriale.

Dragon Quest conosciuto fino al 2006 come Dragon Warrior nel mercato occidentale, è una serie di videogiochi JRPG ideata nel 1985 da Yūji Horii e dal suo studio, Armor Project, con la collaborazione di Akira Toriyama e di Kōichi Sugiyama. Ad oggi esistono undici capitoli principali, di cui il dodicesimo in arrivo, ventidue spin-off e numerosi adattamenti anime e manga. Ciascun episodio mette il giocatore nei panni di un eroe che viaggia per salvare il suo paese dal pericolo di un potente nemico malvagio. Tutti i titoli presentano delle meccaniche ricorrenti: il combattimento a turni; il reclutamento di mostri; le tipologie di mostri (in particolare gli Slime, che sono diventati la mascotte della serie).

Infine ricordiamo che Dragon Quest XII: The Flames of Fate sarà disponibile per Nintendo Switch, PC e PlayStation 4.