Hell Let Loose arriverà mai su PS4 e Xbox One?

Lo sparatutto di Team17 Hell Let Loose è appena giunto su current-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e risulta essere leggermente differente rispetto alle altre esperienze in prima persona che sono presenti sul mercato. A differenza degli FPS più arcade, questo titolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, riesce a coniugare tattica, strategia e comunicazione, così da poter vincere le battaglie multiplayer che si susseguiranno in-game.

Il gioco divenne disponibile su PC già alcuni fa tramite accesso anticipato ma, ora che è arrivato anche sulle console di più recente generazione, gli utenti si chiedono se diverrà presto un titolo cross-gen. Ebbene, pare che al momento non sia prevista una versione di Hell Let Loose per last-gen di PlayStation 4 e Xbox One, cosa che risulta essere una mosca bianca se consideriamo l’attuale situazione videoludica.

La conferma è arrivata dal CEO di Black Matter, ovvero Max Rea, che afferma quanto segue:

Risponderò in modo rapido e conciso. Quello che attualmente vedete su console è il risultato del fatto che abbiamo dovuto sviluppare il gioco durante il periodo di accesso anticipato. Abbiamo faticato tanto per portare su console un prodotto pensato per PC. Quindi, non credo che lo faremo funzionare su PS4 e Xbox One.

Hell Let Loose è attualmente disponibile su PlayStation 5 (gratis sul PS Plus), Xbox Series X/S e PC.