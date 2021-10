Forza Horizon 5: confermata la DeLorean di Ritorno al Futuro

Forza Horizon 5 di Playground Games ha un vasto numero di auto con produttori da Jaguar e Ford a Porsche e Mercedes. Sono state confermate oltre 400 vetture e la lista è ancora in crescita. In un nuovo tweet, il team di sviluppo ha confermato che anche la DeLorean DMC-12 del classico Ritorno al futuro sarebbe stata aggiunta al gioco. Sarà disponibile nella prima settimana della Playlist del Festival.

Una breve clip è stata condivisa con l’auto in azione e sembra il più fedele possibile (meno eventuali imbrogli nel viaggio nel tempo). Naturalmente, ci si può aspettare che vengano aggiunte molte più auto nel tempo, gratuitamente o in DLC a pagamento. Per maggiori dettagli sui requisiti di sistema del suo PC, che sono stati recentemente rivelati al TGS 2021, vai qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Caratteristiche

Forza Horizon 5 uscirà il 5 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC insieme al lancio del day one per Xbox Game Pass.

Extremely excited to share that the dream of the '80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/txkonJDsD6

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 5, 2021