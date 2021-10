FIFA 22: il nuovo aggiornamento è disponibile per PC e Stadia

FIFA 22 è uscito dal 1 ottobre e sta già ricevendo il primo aggiornamento. La prima patch è disponibile per PC tramite Origin e Steam insieme a Google Stadia. Le versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S lo riceveranno in seguito.

L’aggiornamento apporta una serie di modifiche a FIFA Ultimate Team, incluso un aggiornamento all’interfaccia utente di Division Rivals Progression per fornire maggiore chiarezza e leggibilità. Puoi anche vedere i Tifos nello stadio durante una partita in pausa e durante le battaglie tra squadre e le amichevoli (con l’aggiunta di nuove scene pre-partita). Sono stati risolti anche altri problemi come la schermata post partita dei play-off FUT Champions che non mostrava i punti totali e la classifica. Potete trovare le note complete sull’aggiornamento qui per maggiori dettagli. Di seguito una panoramica della nuova patch:

FIFA Ultimate Team

Aggiornata l’interfaccia utente del riquadro Progressi di Division Rivals per migliorare la leggibilità e la chiarezza.

Quando si ottengono oggetti o pacchetti dello stadio dal negozio FUT, un messaggio pop-up ora informa i giocatori se uno o più oggetti sono per uno slot di personalizzazione dello stadio che deve essere sbloccato tramite gli obiettivi.

Vari

La qualificazione alle finali fornisce un ingresso alla competizione e le informazioni corrette continuano a essere visualizzate quando i premi vengono visualizzati in anteprima nella schermata di avanzamento dei play-off.

La finestra del menu principale di Division Rivals non mostrava la posizione attuale del giocatore quando affermava che le ricompense del giocatore erano pronte per essere reclamate. Questo era solo un problema visivo.

Quando si visualizzava la squadra avversaria durante il caricamento di una partita amichevole offline, gli elementi dell’interfaccia utente Valutazione squadra e Intesa non venivano visualizzati correttamente.

FIFA 22 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Google Stadia e PC tramite Origin e Steam.