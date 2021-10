Grounded: cosa introdurrà il nuovo update?

Come già anticipato la scorsa primavera, i contenuti aggiuntivi e gli aggiornamenti dedicati a Grounded saranno meno frequenti ma più consistenti. Manca poco, infatti, all’aggiornamento “Hot and Hazy” (in italiano, “Caldo e Nebbioso“), il quale risulterà essere l’aggiornamento più vasto che sia mai stato diffuso per l’opera di Obsidian Entertainment.

L’aggiornamento in questione, più specificamente, integrerà ai sistemi di sopravvivenza parecchie meccaniche tipiche degli RPG. Sarà possibile per i giocatori raccogliere i cosiddetti “Milk Molars” (denti da latte) che giocheranno un ruolo importante nell’aumento della salute massima, della resistenza e del numero di mutazioni equipaggiabili.

In Grounded, in seguito al prossimo aggiornamento, si potranno acquistare nuove skin atte alla personalizzazione dei propri avatar tramite una nuova valuta. Le armi potranno anche essere potenziate per provocare più danni e prolungare gli effetti secondari di stato (come l’effetto “Fresco” che si ottiene quanto si lega una caramella alla menta alla propria arma). In arrivo anche l’armatura, nelle sue varianti leggera, media e pesante, che muteranno il loro grado di rigenerazione della resistenza e la mitigazione del danno. L’armatura media garantirà equilibrio tra le due statistiche di cui sopra.

Per finire, sono stati introdotti quattro nuovi biomi Sandbox che, a seconda delle loro condizioni climatiche, potranno infliggere danni perpetuati nel tempo, a meno che il giocatore non trovi un po’ di ombra (come nel caso dell’ambientazione deserta). A nuovi biomi, corrisponde l’arrivo di nuovi nemici da sconfiggere, segreti da trovare e tesori da scovare.

Grounded è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC e il suo aggiornamento “Hot and Hazy” verrà diffuso nel corso del mese di ottobre, anche se non conosciamo ancora la data precisa. Di seguito potrete prendere visione di un trailer, pubblicato su YouTube da IGN, inerente all’espansione.