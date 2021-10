Baldur’s Gate 3: la patch 6 arriverà presto

Dopo il consistente aggiornamento introdotto in Baldur’s Gate 3 con la patch numero 5, Larian Studios è pronto a diffondere i dettagli di ciò che la patch 6 riserverà ai giocatori. Dal lancio del quinto aggiornamento, gli sviluppatori hanno lavorato duramente per fare sì che il gioco migliorasse ulteriormente l’esperienza per i giocatori.

Secondo alcuni post su Steam, la nuova patch di Baldur’s Gate 3 introdurrà diverse aggiunte, tra cui una nuova classe giocabile. La conferma sarebbe arrivata dalla seguente frase:

Chi è pronto a fare un po’ di magia?



Questo indizio pare far ricadere i sospetti sullo Stregone, ovvero la prossima classe di personaggi giocabile. Altra novità in arrivo è il Salame, ovvero un oggetto consumabile (fino ad un massimo di due utilizzi). Questo pare sia un riferimento a Twitch Plays: A Most Noble Sacrifice. Dato che la patch 6 sarà di 60 GB, circa, ci aspettiamo molto di più rispetto alle poche informazioni annunciate.

Ricordiamo che i salvataggi della patch 5 (e precedenti) risulteranno incompatibili con la più recente versione di Baldur’s Gate 3, tuttavia, sarà possibile selezionare e continuare con i progressi salvati tramite un menu apposito presente nella libreria di Steam. Sicuramente, noi di GamesVillage vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi inerenti al titolo RPG di Larian Studios.