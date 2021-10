Fire Emblem Heroes: nuovi Special Heroes disponibili

In Fire Emblem Heroes, il gioco mobile di Nintendo e Intelligent Systems, sono disponibili gli Special Heroes dell’evento Tempest Trials: Ice & Flame 4. Sarà possibile ricevere premi speciali sulle mappe e i giocatori potranno ottenere l’Eroe Sophia: Cobweb Prophet. nuovo evento di evocazione per Fire Emblem Heroes ed è finalmente disponibile.

Inoltre gli eroi con abilità doppia esperienza sono presenti come parte di un focus di evocazione a 5 stelle. Questi personaggi saranno presenti anche nel Prologue Story Event Shared Bounty. L’evento includerà gli Eroi Robin: Fall Reincarnation, Rhea: Witch of Creation, Kurthnaga: Autumn Goldoan, e Sothis: Bound-Spirit Duo. Nelle Tap Battle: Illusory Dungeon – Heir Light, sono disponibili diverse missioni che permettono di ottenere vari oggetti. Se ricevi un oggetto che già possiedi, ricevi al suo posto300 Hero Feathers (Piume Eroe). Al termine dell’evento Hall of Forms è possibile utilizzare le Forma Souls per riscattare un personaggio con Forma alternativa dal negozio. I giocatori che hanno partecipato all’evento possono aggiungere 500 Hero Feathers (Piume Eroe). Ricordiamo che è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento 5.10. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui.

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

