Xbox: arriva la nuova espansione di memoria Seagate

Nel corso della giornata odierna Seagate ha annunciato un nuovo SSD per le console Xbox. Il famoso produttore di memorie ha infatti deciso di mettere in commercio un nuovo dispositivo di storage per le piattaforma di casa Microsoft.

Nel dettaglio, Seagate ha presentato un nuovo SSD da 1TB dotato di memoria flash. Si tratta di un’unità esterna, che consente ai giocatori di titoli delle console Xbox Series X, Series S e One. Lo storage consente a tutti di poter giocare in totale libertà ed è ispirata al recente design dei nuovi hardware della casa di Redmond.

Come si legge nel comunicato stampa, “L’unità SSD Game Drive for Xbox si integra perfettamente con la moderna generazione di console da gioco. Leggera e sottile, con compatibilità universale USB 3.2 Gen 1, questa unità consente ai gamer di portare con sé l’intera raccolta e di giocare ovunque”. Il nuovo SSD si installa direttamente in meno di due minuti all’interno del sistema operativo e non necessita di un alimentatore esterno per poter funzionare.

Oltre al nuovo SSD dedicato alle console Microsoft, Seagate ha annunciato tre anni di servizi di Rescue Data Recovery, per il recupero dei dati e la tranquillità della garanzia limitata di tre anni del produttore. Il nuovo SSD debutterà nel corso di novembre,a l p rezzo di 179,99 Euro.