There You Are ottiene un riconoscimento al Nordic Game Discovery Contest

L’emozionante sesto turno di qualificazione del Nordic Game Discovery Contest (NGDC) ha avuto luogo durante l’ Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) questa settimana. Tre Game Studios selezionati si sono sfidati nella battaglia di pitch online, condotta da Jacob Riis di Nordic Game e giudicata da Eugene Maleev di Xsolla, Esther Tan di WhisperGames e Alexey Izvalov di Global Game Jam. Alla fine, lo studio americano Funky Dango ha convinto i giudici con il loro gioco There You Are, un’esperienza narrativa esplorativa su come allontanarsi dal passato e accettare la perdita, con un design grafico ispirato alla stop-motion e due finali frutto delle scelte e delle azioni del giocatore stesso.

There You Are si immerge nel tema del lutto attraverso la storia di una giovane ragazza, Su, ed esplora ciò che è successo alla sua famiglia, così come il rapporto tra la giovane ragazza e suo padre mentre cercano di andare avanti ed accettare il passato e la perdita della madre. Anche se molti giochi trattano già questo tipo di argomento in una certa maniera, There You Are usa sia metodi di narrazione che principi di game design per elaborare con cura ogni singolo passo dello storia e descrivere una storia dolceamara ed emotiva.

Iniziato da un progetto di tesi sul dolore irrisolto da uno degli sviluppatori, There You Are è stato creato con l’idea che nella vita la perdita di persone care è inevitabile. Coloro che possono ricordare il primo incontro con la morte sanno che le esperienze infantili possono essere spaventose e solitarie. Se gestita con affetto, comprensione e cura, la nostra prima esperienza con la morte può essere un’opportunità per imparare a vivere e morire.

Rong Deng, il fondatore di Funky Dango dichiara:

Esserci qualificati al Nordic Game è stata una piacevole sorpresa! È stata una grande fortuna per noi essere selezionati per partecipare al Nordic Game Discovery Contest. Siamo così grati di aver avuto l’opportunità di mostrare il nostro gioco agli editori e ottenere commenti e feedback direttamente da loro. Nordic Game fornisce a noi, sviluppatori indie, un canale per discutere e imparare gli uni dagli altri. Non possiamo esprimere quanto siamo grati!!!“

Il giocatore ha l’opportunità di decidere il destino della storia e ottenere uno dei due diversi finali in base alle sue scelte e alle azioni nel corso del gioco.