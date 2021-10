FIFA 22: il lancio è stato un successo, secondo i dati forniti da EA

Ai fan del calcio di tutto il mondo, Sono state due settimane emozionanti per EA SPORTS, dato che abbiamo lanciato ufficialmente FIFA 22. Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno, e amiamo vedere l’eccitazione dei giocatori di tutto il mondo mentre entrano nell’esperienza.

Dal lancio, abbiamo già avuto 9,1 milioni di giocatori che si sono uniti al gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate. Continueremo a offrire esperienze incredibili per tutta la stagione, ma prima – un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria comunità di appassionati di calcio.

Mentre siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi nel gioco di quest’anno, siamo anche concentrati su dove andremo da qui. Siamo qui per creare le migliori esperienze per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Per farlo, iniziamo ascoltando i nostri giocatori. Abbiamo sentito costantemente che ciò che conta di più è la crescita della comunità globale, la creazione di esperienze calcistiche innovative attraverso nuove piattaforme, un impegno per ogni livello di questo sport, compreso quello di base, e una maggiore elevazione del gioco femminile. Di conseguenza, abbiamo una visione chiara per il futuro del calcio.

Attraverso anni di costruzione del nostro franchising globale, sappiamo anche che l’autenticità è essenziale per l’esperienza. Ecco perché concentriamo così tante energie sulla forza collettiva di oltre 300 partner con licenza individuale che ci danno accesso a più di 17.000 atleti di oltre 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Investiamo continuamente nelle partnership e nelle licenze che sono più significative per i giocatori, e grazie a questo, il nostro gioco è l’unico posto dove si può autenticamente giocare nell’iconica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, e LaLiga Santander, tra molte altre. L’ampiezza delle nostre partnership e il nostro ecosistema di contenuti su licenza ci permetteranno di continuare a portare autenticità senza pari nei nostri giochi di calcio EA SPORTS, ora e per molti anni a venire.

Guardando avanti, stiamo anche esplorando l’idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA SPORTS globali. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio. Il futuro del calcio è molto grande e molto luminoso. La nostra priorità è quella di assicurarci di avere tutte le opportunità per continuare a fornire le più grandi esperienze calcistiche interattive del mondo. Grazie ancora per il vostro supporto e il vostro feedback sul gioco di quest’anno. Non vediamo l’ora di creare il futuro del calcio con voi.

Ci vediamo in campo.