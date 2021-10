Marvel’s Guardians of the Galaxy: il nuovo video è focalizzato sul cane telepatico

Square Enix e lo sviluppatore Eidos Montrèal stanno mostrando sempre più materiale dedicato a Marvel’s Guardians of the Galaxy e hanno puntato diversi riflettori sui vari personaggi, e il loro ultimo spotlight, incentrato su Cosmo, il cane spaziale telepatico, sembra incoraggiante per quanto riguarda l’umorismo e la scrittura. La clip, condivisa tramite la pagina ufficiale del gioco, mostra Star-Lord e il resto dei Guardiani conversare con il canino sovietico in un dialogo teso con alcuni interessanti avanti e indietro.

L’umorismo è una parte cruciale di Guardiani della Galassia, che si tratti dei fumetti o dei film, quindi va da sé che è un’area in cui anche il prossimo gioco dovrà eccellere. Marvel’s Guardians of the Galaxy verrà lanciato il 27 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC e come esclusiva cloud per Nintendo Switch.