Sony Bravia XR: perfetti per PS5 grazie alle nuove feature

Nella giornata odierna Sony ha presentato la campagna Perfect for PlayStation 5 dei tv Bravia XR. Nello specifico, il produttore giapponese ha presentato le nuove feature esclusive dei suoi televisori destinate a sfruttare al massimo la nuova console Sony.

Come riportato nel comunicato stampa, i nuovi Sony Bravia XR sono stati progettati in modo specifico per essere usati con PlayStation 5 e offrire un’esperienza di gioco decisamente diverse, che corrispondono agli standard attuali del gaming. Sono due funzioni esclusive: l’Auto HDR Tone Mapping e il Genre Picture Mode a svettare, due feature che sfrutteranno il massimo della nuova console.

Nel dettaglio, grazie all’Auto HDR Tone Mapping le impostazioni HDR vengono ottimizzate istantaneamente durante la regolazione iniziale di PS5. La console infatti riconosce in automatico i diversi TV e seleziona le migliori impostazioni HDR possibili per ogni modello. “Grazie al livello di mappatura delle tonalità HDR ottimizzato in base alle specifiche di ciascun TV BRAVIA, sarà possibile apprezzare preziosi dettagli e sfumature, anche nelle scene con contrasto elevato. Ad esempio, in Gran Turismo 7, la tecnologia permette l’aggiunta di oggetti dettagliati sul tracciato, che permettono al giocatore di calibrare meglio le azioni successive”, si legge nel comunicato stampa.

L’Auto Genre Picture Mode invece riesce a rilevare in automatico se il giocatore sta appunto giocando oppure guardando un film o un programma TV. “Grazie ad Auto Genre Picture Mode, il televisore passa automaticamente all’apposita modalità durante il gaming, minimizzando l’input lag per rendere l’azione più reattiva”.

I TV Sony Bravia XR si aggiorneranno con queste nuove feature tra la fine del 2021 e la primavera del 2022. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore.