The Caligula Effect 2 Recensione: psicologia in salsa Seinen

Parlare delle problematiche legate ad esperienze passate, non è certo un compito facile, figuriamoci all’interno di un videogioco. The Caligula Effect 2 ci prova in maniera avventurosa, inserendo la voglia intrinseca di ognuno di noi di fuggire dal passato, all’interno di una storia complessa ma accattivante. NIS America stupisce con un titolo maturo su Playstation 4 e Nintendo Switch che ci fa chiedere: quali sono le luci e le ombre dentro le quali ci condurrà il gioco?

The Caligula Effect 2: dentro Redo

In The Caligula Effect 2, la virtualdoll Regret ha ricostruito un mondo all’interno del quale le persone possono essere salvate da tutti quelli che sono i rimpianti del loro passato. Questo matrixiano mondo, Redo, però, porta gli individui a vivere un’esistenza falsa, una simulazione di vita, edulcorata dal dolore e dalla sofferenza ma senza averne una vera e propria coscienza. Per questo motivo la virtualdoll χ decide di intervenire, risvegliando alcuni soggetti selezionati e fondando il Go-Home Club, un gruppo di eroi intenzionati a far cadere il velo della finzione. Il nostro eroe sarà il primo membro di questo gruppo di resistenza e avrà anche il compito di reclutarne di nuovi, infittendo le fila della rivoluzione.

Un’impresa per nulla semplice perché, nonostante l’ambiente paradisiaco creato magistralmente da Regret, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. La mente creatrice di Redo non ha alcuna intenzione di far distruggere la sua opera. Oltre a cercare di far risvegliare più giovani possibili, dovremo anche scontrarci contro gli Obbligato Musicians, un gruppo di combattenti che hanno il compito di bloccare la nostra missione di risveglio e salvataggio. A tutto questo bisogna anche aggiungere la difficoltà di accettare la falsità della propria esistenza e il colpo emotivo di recuperare i ricordi più dolorosi per tutti i membri del Go-Home Club. Un’esperienza emotiva che non facilita la battaglia e aggiunge un grande spessore alla storia.

The Caligula Effect 2, dal punto di vista della narrazione, presenta argomenti importanti per adolescenti e non solo, come l’accettazione del dolore, il riconoscimento e la costruzione di sé stessi all’interno della società (fittizia o meno non ha importanza), la formazione di un gruppo sociale, l’apertura verso il prossimo. NIS America e Furyu hanno saputo convogliare la doppia veste della realtà virtuale come opportunità di reinventarsi e prigione allo stesso tempo (già affrontato in Matrix, Nirvana o nel più recente Free Guy), all’interno di una dimensione anime/manga, creando un mix affascinante da vivere pienamente sia per completare l’avventura che per scoprire qualcosa in più su noi stessi e l’essere umano in generale. Purtroppo, per dare maggiore spazio a queste tematiche, molto spesso ci troveremo di fronte a lunghe sequenze animate e di dialogo che spezzano l’azione, dimostrando un cattivo bilanciamento tra i tempi di gioco e quelli più narrativi.

Eroi e cattivi: un confine labile

Una trama complessa e intensa richiede anche dei personaggi che ne possano sostenere il peso, dando il giusto risalto alle molte sfaccettature psicologiche che compongono la narrazione. The Caligula Effect 2 non si fa mancare nulla, dandoci la possibilità di interagire con una serie di compagni variegati e molto differenti tra di loro. Il nostro eroe è personalizzabile nel nome e nel genere e si relaziona con il resto del gruppo attraverso gesti e risposte multiple. Alcuni dialoghi e introspezioni ci danno veramente la possibilità di riflettere su noi stessi. Accanto abbiamo diversi compagni di scuola e non, con cui fare squadra per rompere l’illusione di Redo. Gin Noto, Sasara Amiki, Shota Tsurumaki e molti altri ancora, ognuno con una caratterizzazione specifica, dalle molte sfaccettature che incuriosiscono il videogiocatore, chiedendosi quale mai potrebbe essere il motivo che ha portato ogni singolo elemento del club a voler dimenticare la propria sofferenza.

A fare da antagonista al gruppo dei Go-Home Club e ai nostri compagni di avventure, troviamo i membri degli Obbligato Musicians come Machina, Bluffman, Pandora e Mu-Kun, capitanati ovviamente dalla determinata Regret. Avversari temibili, complessi non soltanto da affrontare ma anche da comprendere, con una psicologia intricata, rispecchiata dall’outfit e dal modo di comportarsi, tanto quanto quella dei nostri compagni. Basti pensare alla stessa Regret, una virtualdoll che vuole solo aiutare i ragazzi, sollevandoli dalle loro sofferenze, ma che trova una soluzione sbagliata: l’oblio. Si dice che il valore di un eroe si valuta dal fascino del suo antagonista e vi assicuriamo che con nemici di questo calibro, i nostri combattenti per la libertà hanno l’opportunità di brillare.

The Caligula Effect 2: il potere catartico del tempo

The Caligula Effect 2 è un GDR a turni dove comporre squadre con cui affrontare le differenti avversità. Durante gli scontri possiamo decidere se controllare solo il nostro eroe e lasciare in modalità auto battle il resto del gruppo, oppure avere maggiore controllo e scegliere ogni mossa del nostro team. I nostri compagni, e noi stessi, acquistano la possibilità di combattere solamente nel momento in cui ricordano e accettano il loro passato, ottenendo forza ma anche un’arma personalizzata, che li contraddistingue e ne determina lo stile di combattimento. Questo procedimento viene chiamato Catharsis Effect e dona, ad esempio, al nostro eroe un paio di coltelli e al nostro amico Gin una balestra.

Il risveglio del potere ci dà accesso anche all’Imaginary Chain, una modalità di combattimento originale. Nel momento in cui decidiamo di attaccare il nemico, abbiamo la possibilità di vedere come il nostro attacco si svolgerà, decidendo se anticiparlo o posticiparlo. Un sistema che ci permette di strutturare strategie specifiche come interrompere un’azione dell’avversario o schivarne l’attacco. I nostri colpi, inoltre, possono essere ulteriormente potenziati sia dalla gestione dell’inventario, dove equipaggiare armi, protezioni e abilità, ma anche dal supporto della virtualdoll χ, che con le sue Singing Skill donerà abilità specifiche per un tempo limitato. Il contatore χ-Jack che ci permette di chiedere il supporto della virtualdoll, può essere ricaricato sia durante gli scontri che distruggendo specifici cristalli (fratture nel mondo di Redo), sparsi per la mappa.

Nonostante il sistema di combattimento originale e contestualizzato nella trama, è nell’aspetto grafico che The Caligula Effect 2 mostra il proprio lato debole. Gli ambienti sono molti e variegati, perfetto teatro della storia diretta da Takuya Yamanaka e scritta da Tadashi Satomi, autore di Persona. I riferimenti con il visionario videogioco sono diversi ma gli ambienti non riescono a celebrare degnamente la complessità della storia raccontata. Appaiono piatti, privi di dettagli caratteristici che possano offrire una sensazione di varietà. E se da un lato i buonisti potrebbero giustificare questo neo come la perfetta rappresentazione di un mondo fittizio quale è Redo, dall’altra è più difficile trovare una motivazione all’animazione dei personaggi. Realizzati accuratamente, con uno stile che ricorda molto quello dei Seinen, risultando poi legnosi, rigidi nel momento in cui si muovono e interagiscono tra di loro nelle sequenze animate. Una disattenzione che toglie molta veridicità al racconto. Forse, vista la tematica trattata, ci sarebbe stato bisogno di maggiore realismo.

PIATTAFORME: PlayStation 4, Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Furyu

PUBLISHER: NIS America

The Caligula Effect 2 è un GDR che ci porta a compiere un viaggio disposto su diversi livelli. Il primo è indubbiamente quello fisico, facendoci prendere parte al Go Home Club, un fronte di liberazione composto da studenti impegnati a togliere il velo di finzione dal mondo che li circonda, simile a quello presente nel titolo precedente. I diversi protagonisti, infatti, vogliono abbandonare Redo, un mondo virtuale creato dalla virtualdoll Regret, dove trascorrono un’esistenza pacifica ma finta, senza il peso delle colpe del passato. Il viaggio è anche mentale e introspettivo in quanto, con l’evolversi della trama, potremo approfondire il concetto di rimorso, dolore, desiderio di oblio e voglia di riscatto, tutte emozioni provate dai diversi eroi e in cui possiamo riconoscerci. Ad ostacolare la nostra impresa troveremo gli Obbligato Musicians, con cui scontrarci utilizzando un sistema di combattimento veramente originale. Grazie alla Catharsis Effect, che dona un’arma specifica ad ogni nostro personaggio, e all’Imaginary Chain, potremo visualizzare in anticipo che effetto avrà un nostro attacco, scegliendo se anticiparlo o eseguirlo più tardi, così da schivare gli avversari o interrompere le loro azioni. Purtroppo, a tutto questo mix di elementi, non c’è una buona base grafica a supporto. Gli ambienti risultano statici, privi di vitalità, e i movimenti dei personaggi sono legnosi, restituendo un forte senso di irrealtà. Se a questo aggiungiamo le lunghe sequenze narrative che spezzano il ritmo dell’azione, The Caligula Effect 2 risulta un gioco godibile ma che poteva essere qualcosa di veramente migliore.