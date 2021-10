Tales of Arise: nuovi contenuti disponibili da oggi

Tales of Arise, il titolo venduto più rapidamente del franchise Tales of, con oltre un milione di copie (e anche un record di giocatori su Steam), a partire da oggi avrà nuovi contenuti aggiuntivi, tra cui:

due nuovi livelli di difficoltà

alcune battaglie speciali con nuovi nemici

l’opportunità di guadagnare nuove armi

una collaborazione speciale con Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Tales of Arise è ora giocabile nella modalità “Molto facile”, la modalità più semplice del gioco, dedicata agli utenti che intendono concentrarsi soprattutto sulla storia, l’esplorazione e lo sviluppo del proprio personaggio. La seconda nuova modalità è “Sconosciuto”, che offrirà la sfida più ardua in assoluto. Entrambe le modalità sono disponibili gratuitamente negli store di PlayStation e Xbox per le rispettive versioni del gioco. Per attivare la nuova battaglia dei campi d’addestramento e avere l’opportunità di guadagnare nuove armi, gli utenti console dovranno visitare la pagina EP!C e riscattare il DLC. Nella versione PC, i nuovi contenuti saranno disponibili automaticamente una volta installata la patch più recente.

Dalla collaborazione tra Sword Art Online: Alicization Lycoris e Tales of Arise nasce uno speciale pacchetto di contenuti che include i completi di Kirito e Asuna per Shionne, Alphen e Law. Sarà anche disponibile un combattimento d’addestramento contro i personaggi di Kirito e Asuna, che consentirà di guadagnare nuove armi e una nuova Arte mistica per Alphen. Il pacchetto in collaborazione con Sword Art Online: Alicization Lycoris è acquistabile negli store digitali. Tales of Arise è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Inoltre, su tutte le piattaforme è anche possibile scaricare una demo gratuita del gioco.