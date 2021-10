Metroid: un video racconta la storia della serie 2D

Da domani 8 ottobre sarà disponibile Metroid Dread (qui la nostra recensione), su Switch. Intanto Nintendo, sui suoi canali social, ha pubblicato un filmato che riassume la storia della serie 2D, partendo dal primo episodio, uscito da noi in Europa nel 1988, ma già due anni prima in Giappone, per poi passare a Metroid II Return of Samus (1992), Super Metroid (1994), Metroid Fusion (2002), fino ad arrivare, appunto al nuovo episodio che uscirà domani.

Se non conoscete la serie, o se non ricordate qualche passaggio, questo video può essere un buon ripasso in attesa di domani, con il ritorno della più grande cacciatrice di taglie della galassia.