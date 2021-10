Dragonball Super Super Hero: primo trailer e una cascata di novità!

L’anime di Dragonball Super, è cosa nota, è fermo ormai dal lontano 2018, e anche se la storia di Goku e dei guerrieri Z è continuata nel manga di Toyotaro e Akira Toriyama, i fan non desiderano altro che tornare a vedere le avventure dei loro beniamini. E presto saranno accontentati: nel 2022 infatti arriverà Dragonball Super Super Hero, il secondo film della saga, che si è finalmente mostrato nel suo primo vero trailer (dopo la brevissima clip dello scorso luglio) direttamente dal New York Comic Con.

Il trailer ha permesso ai fan di avere un primo assaggio del nuovissimo e inedito stile scelto da Toei Animation per realizzare questa pellicola. A differenza di Dragonball Super Broly infatti, che aveva avuto i character design e i disegni di Naohiro Shintani, Dragonball Super Super Hero sarà realizzato in CG. Una notizia che era già stata condivisa con i fan sin dall’annuncio del film, insieme ai nomi dei primi protagonisti: oltre all’ovvio e scontato Goku, anche Piccolo, Pan e Gohan che riprenderà anche i panni di Great Saiyaman.

I fan dell’opera di Toriyama (che ha avuto un ruolo molto più attivo nella realizzazione di questo film) si saranno sicuramente emozionatidi fronte a questa nuova clip, anche e soprattutto per le tante novità che sono state mostrate. Difatti, oltre ai volti noti della saga, Dragonball Super Super Hero mostrerà anche alcuni personaggi originali, e soprattutto il ritorno di un’antica e mai dimenticata minaccia.

Sul palco del New York Comic Con è stato infatti confermato che l’Esercito del Fiocco Rosso, una delle primissime minacce affrontate da Goku nella serie originale di Dragonball, sarà presente nel film, giocando un ruolo fondamentale. All’Esercito del Fiocco Rosso apparteneva anche uno dei villain più iconici della storia dell’opera di Toriyama, il dottor Gelo, che proprio per vendicarsi di Goku, che aveva distrutto l’organizzazione creò gli androidi C-16, C-17 e C-18, e soprattutto Cell, l’Essere Perfetto. Ora, vedendo ricomparire il simbolo del Fiocco Rosso nel trailer, i fan hanno scoperto che l’organizzazione è sopravvissuta ancora, e che è pronta a tornare in scena.

Ma non sono queste le uniche novità sul film che arrivano dal New York Comic Con. Il trailer di Dragonball Super Super Hero infatti, come accennavamo in precedenza, ha mostrato anche un nuovo personaggio, o meglio due! Si tratta dei personaggi gemelli che sono stati specificamente creati da Toriyama per questa pellicola. E finalmente Toei Animation ha rivelato i loro nomi, riferendosi a loro come Gamma 1 e Gamma 2.

Del resto l’identità sul nuovo personaggio noto come Gamma era stata un mistero che aveva appassionato la community dei fan di Dragonball fin dall’annuncio del film nell’ultimo San Diego Comic Con del 2021. Dal momento che inizialmente Toei si era riferita al personaggio utilizzando il singolare, non era chiaro se Gamma fosse una singola entità in grado di dividersi in più corpi in qualche modo, oppure se si trattasse di più di un personaggio. Ora sembra chiaro che la seconda ipotesi sia quella corretta. Vi è comunque la possibilità che i numeri 1 e 2 possano riferirsi a degli stati evolutivi del personaggio. Inoltre, visto il coinvolgimento del Fiocco Rosso nel film di Dragonball Super Super Hero, Gamma potrebbe rivelarsi essere una creazione della malvagia organizzazione (considerando anche che entrambi sembrano indossare un’uniforme).

Nel trailer inoltre si vede Gamma 2 mettersi sulle tracce di alcuni dei combattenti Z, come Goku, Vegeta e Buu, che sembrano essere sulla lista nera del Fiocco Rosso. Questo potrebbe significare che la nuova minaccia sia una nuova versione degli androidi del dottor Gelo o addirittura di Cell.

Infine, per concludere con la cascata di notizie condivise da Toei Animation, sul palco del New York Comic Con sono stati mostrati anche i nuovi character design di alcuni dei protagonisti che tutti amiamo e che compariranno di nuovo anche in Dragonball Super Super Hero. Durante il livestream, Toei ha infatti condiviso delle immagini che mostrano le nuove vesti di Dende, Bulma e di Balzar (che potete vedere nella galleria in calce all’articolo).

Preparatevi insomma, perché il nuovo film di Dragonball Super è pronto a cambiare per sempre la nostra concezione dell’anime!