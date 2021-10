Children of Morta: disponibile DLC Ancient Spirits

Da oggi 7 ottobre arriva un nuovo contenuto aggiuntivo per Children of Morta. Si tratta di Ancient Spirits, e porta con sé alcune novità: Yajouj’Majouj, un nuovo combattente da utilizzare nelle sue due forme; nuove skin per ciascun personaggio e un nuovo assortimento di cimeli, incantesimi e grazie divine.

Questa la descrizione del DLC (prezzo 4,99 euro) attraverso la pagina Steam:

Yajouj e Majouj

Un’antica leggenda tramandata dalla gente del sud narra di un amore proibito tra un umano e un goblin. Yajouj, l’essere umano, si invaghì di Majouj, il goblin. Nella leggenda, il casato di Yajouj interviene rapendo Majouj e gettandolo in un abisso senza fondo in cui troverà la morte. Yajouj, inconsapevole del destino di Majouj, si mette alla sua ricerca nell’abisso senza fondo, in cui perderà la vita anch’esso. Ma la leggenda non si conclude così: le loro anime si ritrovano, infine, abbracciate nella morte. Un vincolo che sopravvive all’abisso. Le anime dei due innamorati sanno come trovare una via d’uscita.

Questi tutti i contenuti di Ancient Spirits:

, Yajouj’Majouj, pronto a metterti alla prova con la modalità Family Trials. A differenza dei Bergson, Yajouj’Majouj può contare su due forme e assumere l’una o l’altra in qualsiasi momento, dando vita a uno stile inimitabile: sfrutta gli attacchi di entrambe le forme per diventare invincibile! Sistema Skin : una nuova sezione nel menu di selezione del personaggio, che permette di scegliere delle maschere per i propri eroi.

: una nuova sezione nel menu di selezione del personaggio, che permette di scegliere delle maschere per i propri eroi. 5 nuove grazie divine : Blood Rush, Quick Paws e altre ancora.

: Blood Rush, Quick Paws e altre ancora. 5 nuovi incantesimi : Trade of Might, Blood Sacrifice e altri ancora.

: Trade of Might, Blood Sacrifice e altri ancora. 5 nuovi cimeli divini: Call to Arms, Thunder Cloud e altri ancora.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da 11 bit studios e Dead Mage, ricordandovi che è in sviluppo anche la modalità co-op multiplayer.