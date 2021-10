Baki: al via il crowdfunding per costruire il ring dell’anime

L’anime di Baki ha fatto finalmente il suo ritorno su Netflix consegnando agli appassionati dell’opera di Keisuke Itagaki una delle stagioni più impressionanti e violente mai viste. Durante il corso della nuova stagione infatti l’amato protagonista fronteggerà dei rivali incredibili come il terribile Mr. Unchained, una mantide religiosa gigante, e addirittura Mike Tyson.

E gli appassionati della serie non vogliono fermarsi qui, ma vogliono fare in modo che la serie diventi in qualche modo reale. Per questo motivo un gruppo di fan ha deciso di dare il via a un crowdfunding volto a ricreare il celebre ring che è una delle location principali della saga e che ha visto tante sanguinse battaglie.

L’idea è nata per celebrare il trentesimo anniversario della serie di Keisuke Itagaki, una delle più longeve del mondo dei manga. Per onorare questa data altamente simbolica è già stata organizzata una mostra speciale, che si terrà dal 5 marzo al 17 aprile 2022, dando a tutti gli appassionati l’opportunità di celebrare la saga.

L’obiettivo iniziale della campagna di crowdfunding iniziata dai fan di Baki è quello di raccogliere 20.000 dollari, necessari a costruire il ring e a dotarlo di alcune decorazioni abbastanza particolari, ossia ossa e denti sparsi, che dovrebbero simboleggiare alcuni dei più brutali combattimenti che vi hanno avuto luogo.

Ovviamente non tutti i combattimenti della serie di Baki sono avvenuti sul ring gestito dal magnata Mitsunari Tokugawa, ma di certo l’arena è diventata uno dei più iconici, se non il principale luogo di scontro della serie. Se anche voi volete partecipare allo sforzo per portare una piccola parte della serie di Keisuke Itagaki in vita, potete trovare la campagna di crowdfunding qui.