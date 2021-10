One Piece: arrivano novità sul live-action Netflix

Il progetto per un adattamento live-action del manga e anime campione d’incassi di Eiichiro Oda, One Piece, è uno dei più chiacchierati di Netflix da tantissimo tempo, e negli ultimi mesi sta prendendo sempre più corpo. La serie ha già condiviso alcune foto dal set e altre importanti informazioni, e ora il team della produzione ha voluto condividere con i fan qualche aggiornamento sullo show.

La novità è arrivata attraverso il profilo Instagram dello sceneggiatore della serie, Steven Maeda. Lo scrittore, che ha anche ottenuto il ruolo di showrunner, ha postato un suo selfie scattato nella location delle riprese della serie. La didascalia dell’immagine era un semplice Arrival, e lo spettacolare panorama alle spalle di Maeda ci mostra un porto dove sventola la bandiera di Città del Capo, proprio il luogo in cui si trova il set del live-action di One Piece (e da dove provenivano le prime foto della Going Merry).

L’arrivo di Maeda a Città del Capo potrebbe significare uno scatto nella produzione della serie, e magari la fine dei lavori di pre-produzione. One Piece deve comunque ancora rivelare il cast che darà vita alla ciurma di Cappello di Paglia, anche se Netflix ha già dato interessanti indicazioni in questo senso, per cui ai fan non resta che aspettare e scoprire a quali attori verranno affidati i ruoli dei propri beniamini.

Tuttavia, se lo showrunner e il resto del team si trovano già sul luogo delle riprese, il casting potrebbe essere andato molto più avanti di quanto non si creda senza che si venisse a sapere nulla, e la data dell’inizio delle riprese potrebbe essere più vicina di quanto non si potesse pensare. Forse l’avventura in live-action di Luffy e dei suoi compagni non è così lontana!