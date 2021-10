Star Wars Visions: un nuovo art book è in arrivo nel 2022

L’esordio di Star Wars Visions ha segnato la prima incursione del frachise di George Lucas nel medium dell’anime, un’incursione di discreto successo. La serie antologica ha riunito alcuni dei più rinomati studio d’animazione di tutto il Giappone, per realizzare un’opera davvero esclusiva per Disney Plus (qui la nostra recensione), che ha introdotto nuovi personaggi, sia Jedi che Sith, e che pur non essendo canonica potrebbe aver introdotto materiale per la nuova generazione di show dedicati a franchise.

Tale è stato il successo della serie che l’editore Dark Horse Comics ha già confermato, per il prossimo anno, l’uscita di un art book con alcune delle tavole e dei disegni che sono stati utilizzati dagli studi d’animazione per la produzione di Star Wars Visions.

The Art of Star Wars Vision uscirà il 12 aprile 2022 al prezzo di 49.99 dollari, e conterrà i disegni preparatori di studi come Kamikaze Douga (Le bizzarre avventure di JoJo Stardust Crusaders, Tales of Crestoria), Studio Colorido (Burn the Witch, Penguin Highway), Geno Studio (Golden kamuy, Kokkoku), Trigger (Kill la Kill, Darling in the FranXX), Kinema Citrus (Made in Abyss, Black Bullet), Production I.G. (L’attacco dei giganti, Haikyuu, Psycho Pass, Guilty Crown, Vinland Saga, Kuroko Basketball) e Science SARU (Devilman Crybaby, Heike Monogatari).

Ian Tuckr, editor di Dark Horse Comics, ha speso parole entusiastiche per il progetto di questo art book:

“In qualità di fan di Star Wars, è incredibilmente eccitante assistere all’appassionata reinvenzione di una familiare galassia lontana lontana attraverso la lente di Star Wars Visions. Ogni episodio è pieno di bellissime sorprese: un droide che indossa un roningasa [cappello tradizionale giapponese], un vecchio stregone Sith con il viso simile a una maschera hannya del teatro giapponese, o un adorable Boba Fett chibi. Questi mondi che conosciamo così bene sono stati brillantemente resi in nuovi, affascinanti modi, e altri fan di Star Wars assaporeranno senza dubbio il talento e lo zelo che sono stati riversati in ogni avventura tanto quanto l’ho fatto io. Siamo emozionati per questa partnership con Lucasfilm e con lo scrittore Zack Davisson per creare The Art of Star Wars Visions, e non vediamo l’ora di condividere questa fantastica collezione di concept art!”

Nonostante il grande successo, Star Wars Visions non è stata ancora confermata per una seconda stagione, ma pobabilmente Disney sta solo aspettando il momento giusto per un nuovo annuncio: ci saranno sicuramente tantissimi altri studi pronti a gettarsi a capofitto nelle storie della lotta tra Jedi e Sith.