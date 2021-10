Blade Runner Black Lotus: ecco la data d’uscita dell’anime!

Nel 1968 veniva pubblicato Ma gli androidi sognano pecore elettriche? romanzo capolavoro dello scrittore di fantascienza Philip K. Dick, una distopia disturbante, in cui diveniva impossibile distinguere i veri esseri umani dagli androidi. Il romanzo ebbe tanto successo da ispirare un adattamento cinematografico, il capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner, con un ispiratissimo Harrison Ford nella parte del protagonista Rick Deckard. Nel 2019 è stato poi realizzato un sequel, Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve con Ryan Gosling. E ora il franchise si prepara a tornare con l’anime midquel Blade Runner Black Lotus.

In un nuovo trailer condiviso da Crunchyroll durante il New York Comic Con è stata finalmente rivelata la data d’esordio dell’anime. Prodotto in collaborazione da Crunchyroll e Adult Swim, con gli studi d’animazione Sola Digital Arts e Alcon Entertainment, l’anime farà il suo esordio il prossimo 13 novembre!

Il trailer, che trovate in calce alla notizia, permette di dare un primo sguardo al mondo di Blade Runner Black Lotus, dimostrando quanto Crunchyroll e Adult Swim abbiano investito su questa serie. A dirigere l’anime ci saranno infatti Shinji Aramaki (Starship Troopers, Captain Harlock, Ultraman, Ghost in the Shell SAC_2045) e Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell Stand Alone Complex).

A partire da sabato 13 novembre sarà giunto il momento di tuffarsi di nuovo nel mondo di Blade Runner con Black Lotus. Dopo aver scoperto la opening della serie la scorsa estate, preparatevi a conoscere le sorprese di questo mondo oscuro, dove umani e androidi sono così indistinguibili tra loro.