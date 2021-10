LEGO Marvel Super Heroes Recensione: eroi in formato mattoncini

LEGO Marvel Super Heroes non è un action-adventure simile agli altri, dove i giocatori devono semplicemente combattere i nemici e risolvere enigmi seguendo il corso della trama e del percorso. Di solito, quando si pensa ad un action-adventure vengono in mente IP come Kena: Bridge of Spirits, No More Heroes III, It Takes Two e simili. Il titolo è ispirato alle avventure dei supereroi Marvel come Avengers, Spider-Man, Fantastici Quattro e X-Men. Il gioco, sviluppato da TT Games permette al giocatore di assemblare i pezzi degli oggetti o degli edifici distrutti in precedenza per crearne di nuovi e più adatti alla situazione. In questo modo i giocatori completano il livello e trovano i mattoncini cosmici necessari per salvare la Terra.

LEGO Marvel Super Heroes: insaziabile fame di potere

LEGO Marvel Super Heroes presenta una storia che attraversa l’intero universo Marvel. Sarà possibile combattere nei luoghi più famosi e iconici dell’universo Marvel come l’Elivelivolo degli Avengers, la Torre Stark, l’Asteroide M, la base Hydra e la X-Mansion. I giocatori prendono il controllo di eroi iconici quali Iron Man, Spider-Man, Hulk, Capitan America, Wolverine e molti altri personaggi Marvel che si uniscono per fermare il Dottor Doom, che vuole costruire la sua Arma del Destino, utilizzando i mattoncini cosmici portati sulla Terra da Silver Surfer, il servitore di Galactus soprannominato Divoratore di Mondi. Lo scopo di Doom è distruggere Galactus e diventare il nuovo dominatore dell’universo. Inoltre devono impedire a Loki di recuperare il Tesseract, una delle Pietre dell’Infinito, e di adoperare lui stesso l’Arma del Destino per distruggere sia la Terra che Asgard. Alla fine, riusciranno i nostri eroi a fermare Loki e a sconfiggere Galactus?

Eroi fatti di mattoncini

I giocatori utilizzano in ogni livello una squadra di supereroi e devono adoperare le loro armi per risolvere la situazione, proteggere gli innocenti e sconfiggere i nemici. Sarà necessario sfruttare tutte le abilità a disposizione per aiutare a salvare la Terra impersonando il tuo personaggio Marvel preferito. Nei momenti di difficoltà i giocatori saranno chiamati a scatenare tutta la loro potenza e utilizzare tante nuove abilità mentre abbattono le pareti LEGO e lanciano auto usando la super forza. Nei combattimenti è possibile volare, scagliare e distruggere gli oggetti con la super forza o anche rendersi invisibili. Inoltre ogni eroe possiede una sua Super Mossa preferita come il Thunder Clap di Hulk o l’Arc Reactor di Iron Man. Rendere i personaggi Marvel dei LEGO permette di giocare senza nessun pensiero di finire in Game Over, poiché i pezzi dei personaggi si riassemblano automaticamente una volta finita la vita (rappresentata da dei cuori), permettendo di continuare la partita senza problemi.

I giocatori possono collezionare più di 100 personaggi ed è possibile anche personalizzarli. Per poter personalizzare un eroe o per utilizzare qualsiasi altra funzione è necessario tornare all’Elivelivolo dello S.H.I.E.L.D. Per tornare all’Elivelivolo dei supereroi Marvel è necessario accumulare punti veivolo durante il gioco. LEGO Marvel Super Heroes presenta due modalità di gioco:

Modalità Storia, segue la trama del gioco utilizzando squadre predefinite e permette ai giocatori di collezionare più eroi possibili.

Modalità Libera, permette di scegliere l’eroe principale e il luogo di un capitolo precedente. Con la nuova squadra è possibile ripetere quella parte del livello o l’intero livello per sbloccare ricompense extra.

LEGO Marvel Super Heroes: azione solo per veri supereroi

Il gioco presenta una grafica 2D pulita e stabile adatta ad un port per Nintendo Switch, con un gameplay che non tradisce la tradizione Marvel per gli action adventure. I luoghi più famosi di Manhattan del MCU sono curati fin nei minimi dettagli dal Laboratorio Oscorp di Norman Osborne (alias Goblin), al cui interno è presente dappertutto il logo della società con i suoi sistemi di sicurezza, al Baxter Building dove si trovano tutte le invenzioni di Reed Richards (alias Mr. Fantastic). Anche l’esterno richiama la città di New York con i suoi imponenti grattacieli, il Daily Bugle e un cartellone pubblicitario gigante di JJJ sullo sfondo. Diversamente dagli altri action-adventure, LEGO Marvel Super Heroes presenta anche una componente di semi open world. Nel gioco è possibile non solo entrare negli edifici, ma anche nei veicoli come le auto e prenderne il controllo per guidarle in un’inseguimento contro il cattivo di turno. Poiché sono composti interamente da LEGO non si rompono del tutto se succede un incidente o un tamponamento per una manovra sbagliata ma saltano solo alcuni pezzi (meglio chiedere lo stesso la Constatazione Amichevole!). Se ti trovi in squadra con Hulk, quest’ultimo proverà a spaccare gli ostacoli che intralciano la strada. Quando un personaggio si trova all’interno di un veicolo, i comandi base cambiano per permettergli di guidarlo. I movimenti base per la guida sono i seguenti:

A/ZR per andare avanti

B/ZL per la retromarcia

L per usare le abilità

R per la spinta

I comandi del joypad sono intuitivi, ogni pressione sui tasti rende le azioni immediate e la narrazione della trama piacevole. In LEGO Marvel Super Heroes è possibile utilizzare lo stesso tasto per eseguire azioni differenti a seconda della situazione e della pressione esercitata. Sarà così possibile eseguire attacchi semplici, attacchi mirati, volare, planare, rotolare, usare abilità speciali, attivare meccanismi. Le squadre sono ben abbinate ed equilibrate fornendo gli strumenti adatti per superare il livello. Non è possibile utilizzare solo uno dei due eroi, ma è necessario fare lavoro di squadra se si desidera completare al 100% un capitolo. I giocatori possono notare subito il gameplay che non annoia per quanto sia semplice ma anzi rende più movimentata la storia. In certi punti sembra che la difficoltà aumenti, ma solo in apparenza, poiché basta osservare meglio l’ambiente circostante e non farsi distrarre dai nemici, che arrivano continuamente, per trovare la soluzione adeguata. La possibilità di poter ruotare la visuale a 360° con il joypad destro (ZL in Gioco Libero) rende tutto più convincente. Purtroppo presentando meccaniche semplicistiche con azioni che si ripetono i giocatori tendono a terminare un livello con troppa facilità. Inoltre presenta quasi sempre lo stesso tipo di meccanica: utilizzare l’abilità di un determinato eroe per spostare ostacoli, aprire porte o attivare meccanismi, creare un percorso con le frecce. Il titolo potrebbe migliorare inserendo nuovi tipi di meccaniche e aumentando leggermente la difficoltà nei livelli. La componente di azione e avventura è sempre presente: l’azione viene ben resa dai combattimenti e dai frequenti colpi di scena presenti nella trama. In questo modo il cambio tra un livello e un altro non si sente o si sente poco e sembra che tutto avvenga di seguito. L’avventura viene enfatizzata dal susseguirsi delle situazioni, con l’effetto di coinvolgere il giocatore, che sente di dover andare avanti fino alla fine.

PIATTAFORME: NINTENDO SWITCH

SVILUPPATORE: TT GAMES

PUBBLISHER: WARNER BROS. GAMES

LEGO Marvel Super Heroes è un titolo di azione e avventura che promette intere ore di divertimento, dai filmati di gioco al gameplay vero e proprio. Il titolo racconta una storia basata sui supereroi protagonisti del mondo Marvel come gli Avengers, Spider-Man, i Fantastici Quattro e gli X-Men. Nel titolo è possibile combattere nei luoghi più famosi e iconici del MCU (Marvel Cinematic Universe). Il gioco presenta una struttura semplice che rende l’azione immediata e intuitiva ma che non annoia. Purtroppo per questa sua semplicità un livello viene completato con molta facilità. Si spera che i DLC presenti per il gioco rendano migliore il suo gameplay aumentandone leggermente la difficoltà. Il titolo tutto sommato è una buona IP e ha margini di miglioramento soprattutto dal punto di vista del gameplay.