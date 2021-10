Rune Factory 5: annunciata la versione fisica limitata Earthmate Edition

XSEED Games ha annunciato la Earthmate Edition per Rune Factory 5 in Nord America. I preordini si apriranno presto tramite XSEED Games Store e i rivenditori partecipanti. Di seguito una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale:

Parti per una grande avventura in un mondo fantastico con l’ultimo capitolo della serie di giochi di ruolo di simulazione Rune Factory. Dopo aver perso la memoria, l’eroe atterra in un piccolo paese benedetto dalla natura. Lì, viene reclutato in una banda di ranger per il mantenimento della pace e inizia la sua nuova vita. Unisciti ai cittadini per combattere i mostri e scatenare potenti attacchi combinati: è solo una delle novità della serie. Il palcoscenico è pronto e si alza il sipario su una nuova entusiasmante avventura in Rune Factory V!

Armi

Ci sono otto tipi di armi con caratteristiche uniche in Rune Factory, usando continuamente lo stesso tipo di arma, puoi migliorare le tue abilità e imparare vari tipi di attacchi. Le armi si suddividono in Spada a una mano, Spada a due mani, Doppie spade, Lancia, Ascia, Martello, Pugni, Bastone.

Abilità runiche e Seed Circle

Le abilità runiche sono attacchi speciali che richiedono punti runici (RP): possono essere sostituite in qualsiasi momento, permettendoti di cambiare stile di gioco al volo a seconda dei tuoi nemici. Per quanto riguarda il Seed Circle, questo ti permette di legare i mostri e renderli temporaneamente tuoi alleati.

Personaggi

Gli abitanti di Rune Factory V includono:

Randolph: Un vecchio e onesto fornaio sempre sorridente.

Un vecchio e onesto fornaio sempre sorridente. Yuki: gestisce il forno con Randolph.

gestisce il forno con Randolph. Heinz: Gestisce un negozio in città, ma sta cercando di venderlo per andare all’avventura.

Gestisce un negozio in città, ma sta cercando di venderlo per andare all’avventura. Doug: un fabbro esperto.

un fabbro esperto. Palmo Crasi Viviage: un famoso architetto che ha progettato la maggior parte degli edifici a Rigberth.

Rune Factory 5 verrà lanciato per Nintendo Switch il 22 marzo 2022 in Nord America e il 25 marzo in Europa.