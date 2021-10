Elden Ring coinvolgerà di più rispetto agli altri soulslike

Elden Ring, lo sappiamo, è una delle produzioni più attese di quello che sembra essere uno scoppiettante 2022, colmo di uscite interessanti. Proprio agli inizi del prossimo anno, infatti, FromSoftware pubblicherà la sua ultima fatica: un nuovo soulslike creato in collaborazione con Bandai Namco che, rispetto ai suoi fratelli maggiori (come Dark Souls o Demon’s Souls), promette un ambiente più vasto ed aperto, nonché un’accessibilità maggiore.

Ed è proprio su quest’ultima peculiarità che Elden Ring vuole basare la sua campagna di marketing. In una recente intervista, Hervé Hoerdt (della divisione Digital Marketing di Bandai Europe) ha svelato che quest’ultimo progetto dovrà essere in grado di farsi conoscere maggiormente dal pubblico, anche grazie al suo più facilitato livello di sfida.

Con Dark Souls abbiamo conquistato un pubblico di nicchia molto competitivo, per poi arrivare ad attrarre un cerchia sempre più ampia di giocatori. Non direi mainstream, ma comunque consistente. Con Elden Ring puntiamo ad ottenere un pubblico vasto fin da subito, grazie alle sue dimensioni di enorme portata. É molto importante per noi. É molto importante anche per FromSoftware. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Giappone e abbiamo un paio di persone che si dedicano completamente al franchising. FromSoftware e Bandai hanno questo desiderio comune di allargare la fan base e sappiamo che quello che stiamo facendo con il gioco vi piacerà davvero molto, e questa è la cosa più importante. Questo è ciò che vogliamo. Non siamo solamente uomini d’affari. Vogliamo portarvi qualcosa di divertente e unico che, speriamo, possa soddisfare milioni di persone.



Già siamo a conoscenza che l’accessibilità di cui parlava Hoerdt verrà servita ai giocatori grazie a dei tutorial più estesi. Vedremo se questi basteranno a raggiungere i numeri da capogiro che raggiunse Dark Souls 3. Intanto vi ricordiamo che Elden Ring si trova attualmente alle ultime fasi di sviluppo, in quanto programmato per l’uscita il 21 gennaio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.