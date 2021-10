Resident Evil 7 Biohazard ha venduto oltre 10 milioni di copie

Capcom ha annunciato che Resident Evil 7: Biohazard ha ufficialmente spedito 10 milioni di unità in tutto il mondo. L’ultimo numero riportato per il gioco era di 9,8 milioni di unità spedite ad agosto 2021 , il che significa che in circa due mesi il gioco è riuscito a spedire altre 200.000 unità. Resident Evil 7 è servito come base e predecessore diretto per Resident Evil Village di quest’anno , che senza dubbio ha anche portato a un bel aumento delle vendite del gioco.

Il franchise di Resident Evil è andato avanti per anni e ha visto molte interpretazioni diverse. All’inizio gli angoli di ripresa erano fissi per migliorare inserendo una maggiore attenzione all’azione cooperativa, portando il franchise a sembrare eterno. La serie è nata come un gioco in prima persona e, sebbene da una prospettiva diversa, l’ha vista richiamare gran parte dei suoi punti saldi nei vari titoli. Resident Evil 7 è stato ampiamente ben accolto e ha venduto bene. Ora ha raggiunto un traguardo importante. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Questo capitolo intende recuperare le radici della serie e nel contempo aprire le porte a un’esperienza horror ancora più terrificante. Si tratterà di un cambiamento epocale per Resident Evil, che per la prima volta prevede la visuale in prima persona e un magnifico stile fotorealistico grazie al nuovo motore grafico RE Engine di Capcom. Tutto ciò garantisce un livello di immersione senza precedenti: il terrore non è mai stato così vicino e personale.

Ambientato nelle campagne statunitensi a seguito dei drammatici eventi narrati in Resident Evil 6, il giocatore avrà la possibilità di vivere da vicino il terrore grazie alla visuale in prima persona. Resident Evil 7, con la sua atmosfera tesa e incentrata sull’esplorazione, presenta elementi distintivi del genere survival horror, creato proprio da questa serie oltre vent’anni fa. Tuttavia, grazie a un aggiornamento completo del sistema di gioco, è anche in grado di portare questa esperienza tipica a un livello mai visto prima.

Resident Evil 7 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna.